杜特蒂被送海牙受審 菲律賓防長重申軍心未動搖

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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）菲律賓前總統杜特蒂被送往荷蘭海牙國際刑事法院受審，坊間關切是否可能引發兵變。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天重申，軍心並未動搖、無可置疑。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天出席菲律賓陸軍建軍128年紀念，他在場邊接受媒體訪問時說，軍心從未動搖，士兵們保持專業，將依循憲法及指揮鏈履行職責，無可置疑。

他稍早前曾說，軍方沒有執法權，在杜特蒂被捕的事件上沒有任何角色。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）因在總統任內發起血腥掃毒戰爭，被國際刑事法院（ICC）以「違反人道罪」發出拘捕令。菲律賓政府11日配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求逮捕杜特蒂，當晚即將他移交海牙國際刑事法院。

連日來菲律賓社群網站頻頻出現軍警人員不滿政府將杜特蒂送到外國審判而辭職的貼文，杜特蒂之女、菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）20日以視訊方式出席參議院聽證會時，也質問為何軍隊保持沉默。

薩拉聲稱，她的父親、前國家元首是在備受質疑的背景下，被警方帶到空軍基地後再直接押送到國外，軍方不應容許軍事基地被這樣利用。

菲律賓總統小馬可仕的姊姊、參議院外交委員會主席艾米．馬可仕（Imee Marcos），當天在參議院聽證會上質疑警方逮捕杜特蒂的程序有瑕疵，杜特蒂被送往海牙不符正當程序。

但菲律賓總統府馬拉坎南宮則引述國際刑事法院認證的菲籍律師布杜揚（Joel Butuyan）說，菲律賓當局逮捕杜特蒂並把他交予國際刑事法院，符合菲律賓共和國第9851號法令，也就是羅馬規約（Rome Statute）的國內法化版本。

由於菲律賓曾有軍變歷史，坊間擔心支持杜特蒂的軍人發動叛變。據旅菲台商觀察，菲律賓坊間雖對杜特蒂被捕有不同的聲音，但社會並未分裂，生活一切如常。

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另一方面，根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）最近公布的調查，有51%受訪者認為杜特蒂應為掃毒期間的殺戮負責，25%認為杜特蒂無需負責，14%無法決定，其餘表示所知不多不作評論。

這份調查是由智庫Stratbase委托於2月15日至19日進行，受訪者為1800人，誤差值為正負2.31個百分點。（編輯：唐聲揚）1140322