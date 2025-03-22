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俄羅斯強拆邊境河川浮標 愛沙尼亞再度要求對話解決

2025/3/22 21:29（3/22 21:41 更新）
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圖為愛沙尼亞與俄羅斯交界的納爾瓦河。（路透社）
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯22日專電）去年5月，俄羅斯邊防人員從愛沙尼亞與俄羅斯交界的納爾瓦河扣押約20個標示界線的浮標，並拒絕與愛國溝通解決爭端。愛沙尼亞外交部近日再次向俄羅斯發出外交照會，希望透過建設性對話解決浮標安裝爭議。

去年浮標事件發生後，愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）告訴法新社，這是俄羅斯在歐洲各地強化的混合攻擊，以試探西方國家的底線。

位於愛沙尼亞東北邊的納爾瓦河（River Narva）及其流經的納爾瓦水庫構成愛沙尼亞與俄羅斯的邊界。在河水沒有結冰的月份，浮標會被用來標示兩國界線。

然而，去年俄羅斯當局單方面拆除了部分愛沙尼亞設置的邊界浮標，俄羅斯事後聲稱這些浮標位於俄方河段，而愛沙尼亞則予以否認。愛沙尼亞先前多次向俄羅斯發布外交照會，並邀請進行聯合調查，但遭俄方拒絕。

根據愛沙尼亞外交部發布的新聞稿，愛沙尼亞於20日召見俄羅斯大使，並再次發出外交照會，強調希望以建設性的方式解決安裝浮標的問題。

照會聲明指出，愛沙尼亞提出了多項建設性合作建議，但均遭俄羅斯拒絕。聲明強調，愛沙尼亞的領土不可侵犯，俄方從愛沙尼亞水域取走浮標的行為不可接受，並重申要求俄方歸還遭非法取走的浮標。

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鑑於即將到來的航行季節，愛國外交部也透過該照會表達今年仍有必要安裝浮標。根據現行慣例，實際操作將由邊界代表負責處理。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞東部邊防辦公室主任普格爾（Eerik Purgel）表示，目前的首要目標是達成協議。他指出，愛沙尼亞的立場一直以來都很明確，浮標應設置在航道的中線位置。普格爾強調，雙邊必須進入會談討論細節，才能達成協議。目前，邊界代表會議的時間與地點尚未確定。（編輯：田瑞華）1140322

#俄羅斯
#外交部
#愛沙尼亞
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