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教宗方濟各出院前首次露面 向群眾致意簡短發表談話

2025/3/23 21:06（3/24 07:31 更新）
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教宗方濟各23日是住院治療逾5週以來首度露面，他在醫院陽台向外界揮手致意並發表簡短談話。（路透社）
教宗方濟各23日是住院治療逾5週以來首度露面，他在醫院陽台向外界揮手致意並發表簡短談話。（路透社）
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（中央社梵蒂岡23日綜合外電報導）教宗方濟各（Pope Francis）因呼吸困難送進醫院接受治療超過5週後，今天在醫院陽台首度露面，向外界揮手致意並發表簡短談話，隨後辦理出院，並在稍晚返回梵蒂岡。

路透社報導，88歲的方濟各2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）接受治療；這是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

教宗的醫師團隊昨天表示，教宗因年紀老邁，若要完全康復需要「一段時間」，並表示已囑咐教宗返回梵蒂岡後休養2個月。

今天中午過後不久，教宗方濟各在醫院陽台現身，他微笑看著下方一群祝福他早日康復的人，並向他們揮手致意。教宗近幾年都使用輪椅移動。

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教宗的臉看似有點腫，他在陽台短暫停留一會兒，用微弱的聲音簡短說了幾句話，並感謝人群中帶著黃色花朵致意的人。

教宗住院期間只被外界看見一次。教廷上週發布的一張照片顯示，方濟各正在醫院附設的小禮拜堂中祈禱。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140323

#方濟各
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#梵蒂岡
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