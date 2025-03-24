日本岡山與愛媛山林大火延燒 局部地區獲撤離指示

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本岡山市南區與愛媛縣金治市昨天爆發山林大火，消防人員徹夜打火，自衛隊也派出直升機灌救，但火勢仍在蔓延，部分地區民眾已接獲撤離指示。岡山市有6棟建築物受到波及。

日本放送協會（NHK）報導，這兩地的山林野火均在昨天下午被人發現。

岡山市南區尚未傳出人員受傷的消息，不過岡山市政府研判火勢恐延燒到住宅，已指示南區的飽浦地區與宮浦地區的403戶、共893人避難。玉野市府也已開設避難所（收容中心）供先行撤離的民眾棲身。

岡山市南區這次的林火延燒逾20小時過後，火勢仍在好幾處延燒。當地消防單位與岡山縣政府指出，截至今天上午10時，這場火災共燒毀岡山市南區與玉野市局部地區，共250公頃土地，6棟建築物受到火勢波及。

1名住在山腳下的70多歲老翁表示，「至今沒發生過如此大規模的森林火災，我看到多地冒出火苗，一度不知道該如何是好，很擔心火星飛到家中。」

另外，關於愛媛縣金治市的林火，愛媛縣政府表示，截至今天上午10時，這場林火至少燒毀約128公頃土地。1名70多歲的義消在滅火途中倒地，傷勢輕微。

金治市政府與警察單位指出，迄今已投入約350名人力打火，且受到西風影響，火勢目前往鄰接金治市的西條市方面擴大。

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市府已指示金治市與西條市局部地區民眾避難。

日本中央政府為了因應這兩地的山林火災，今天上午已在首相官邸危機管理中心成立情報聯絡室，以蒐集災情等資訊。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140324