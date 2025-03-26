韓國野火增至18死 韓悳洙：損失前所未見

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（中央社首爾26日綜合外電報導）代理韓國總統職權的國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）今天表示，肆虐東南部的致命野火造成「前所未見的損失」，並造成至少18人喪生，多處火勢仍在延燒。

法新社報導，週末期間有10多處不同地點爆出火勢，導致死亡人數進一步增加。政府官員表示有18人喪生，6人重傷、13人輕傷。

義城郡村莊房屋25日被燒毀。（美聯社）

韓悳洙說：「蔚山（Ulsan）與慶尚（Gyeongsang）地區的野火連5天延燒，造成前所未見的損失。」他還補充說，火勢正以「超出現有預測模型和原先預期的方式發展之中」。

慶尚北道安東市（Andong）被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的河回村（Hahoe Village）也面臨野火威脅，居民奉令撤離；擁有千年歷史的雲羅寺（Unramsa）建築已被大火燒毀。

韓悳洙表示，已部署了數千名消防人員，但「從昨天下午到夜間持續出現每秒25公尺的強風，直升機和無人機作業不得不暫停」。他說，政府已發動「全方位的全國因應措施」。

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氣象預報預測今天稍晚會降雨，有關當局希望能有助於減緩火勢，就算是小雨都好。

這波野火規模來到韓國史上第3大，面積達1萬4694公頃。韓國政府已宣布4個地區進入緊急狀態。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140326

韓國慶尚北道安東市一處農場建築遭野火焚毀。（韓聯社）

山清郡山林局直升機25日朝山林傾倒阻燃劑。（路透社）