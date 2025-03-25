美關稅政策影響全球 巴西總統訪亞洲尋多元夥伴關係

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）美國關稅政策導致全球地緣政治緊張局勢加劇，巴西總統魯拉近期展開為期一週亞洲之旅，訪問日本和越南，凸顯巴西積極尋求中美外交框架以外的夥伴國家。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天抵達東京，除會見日皇德仁與皇后雅子外，還將在赤坂離宮會見日本首相石破茂，並參加巴西日本商務論壇，議程包括巴西肉品進口與出口，及南方共同市場（Mercosur）與日本之間協議談判的進展。

BBC巴西新聞網引述巴西利亞大學（UNB）國際關係研究員孟德斯（Bárbara Mendes）分析指出，在當前地緣政治背景下，巴西和其他國家正在尋求不同方式應對和重新平衡其國際影響力，跳脫中美外交框架，加強和深化與其他國家的貿易和外交關係。

此次巴西總統受到日本政府高規格接待，顯示日本也支持實現合作夥伴多元化。研究日本與巴西關係的東京外國語大學副教授增方修一郎表示，隨著美國主導的自由主義國際秩序受到動搖及中國崛起，世界面臨的風險越來越大，加強日本與巴西夥伴關係的重要性日益增加。

巴西前駐美國和英國大使巴波薩（Rubens Barbosa）表示，魯拉的亞洲行反映巴西與整個亞洲日益親密的關係，「巴西擔任東協觀察員已有一段時間，2023年底南方共同市場與新加坡簽署合作協議，巴西也與越南、印尼等國家談判」。

根據巴西政府數據，2024年巴西對亞洲出口總額為 1440億美元，占巴西當年對外銷售額42.8%，其中中國占巴西出口28%，日本占1.7%。

巴西外交部亞太司長薩博雅（Eduardo Saboia）表示，巴西與日本關係良好，希望以人文和經濟聯繫為基礎繼續前進，期待日本市場向巴西農產品開放，尤其是新鮮牛肉和豬肉。

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巴西代表團此次訪問日本，適逢兩國建交130週年，預計雙方將簽署80項合作協議，涉及公私營部門、牧場復育、科學技術和永續燃料等領域。

魯拉27日將前往越南首都河內，與越共總書記蘇林、總理范明正等人會晤。（編輯：張芷瑄）1140325