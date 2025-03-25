加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
罷免連署查水表爭議 檢調搜索花蓮縣府、約談民政處長
首頁 / 國際
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/167
首頁 / 國際

美關稅政策影響全球 巴西總統訪亞洲尋多元夥伴關係

2025/3/25 08:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）美國關稅政策導致全球地緣政治緊張局勢加劇，巴西總統魯拉近期展開為期一週亞洲之旅，訪問日本和越南，凸顯巴西積極尋求中美外交框架以外的夥伴國家。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天抵達東京，除會見日皇德仁與皇后雅子外，還將在赤坂離宮會見日本首相石破茂，並參加巴西日本商務論壇，議程包括巴西肉品進口與出口，及南方共同市場（Mercosur）與日本之間協議談判的進展。

BBC巴西新聞網引述巴西利亞大學（UNB）國際關係研究員孟德斯（Bárbara Mendes）分析指出，在當前地緣政治背景下，巴西和其他國家正在尋求不同方式應對和重新平衡其國際影響力，跳脫中美外交框架，加強和深化與其他國家的貿易和外交關係。

此次巴西總統受到日本政府高規格接待，顯示日本也支持實現合作夥伴多元化。研究日本與巴西關係的東京外國語大學副教授增方修一郎表示，隨著美國主導的自由主義國際秩序受到動搖及中國崛起，世界面臨的風險越來越大，加強日本與巴西夥伴關係的重要性日益增加。

巴西前駐美國和英國大使巴波薩（Rubens Barbosa）表示，魯拉的亞洲行反映巴西與整個亞洲日益親密的關係，「巴西擔任東協觀察員已有一段時間，2023年底南方共同市場與新加坡簽署合作協議，巴西也與越南、印尼等國家談判」。

根據巴西政府數據，2024年巴西對亞洲出口總額為 1440億美元，占巴西當年對外銷售額42.8%，其中中國占巴西出口28%，日本占1.7%。

巴西外交部亞太司長薩博雅（Eduardo Saboia）表示，巴西與日本關係良好，希望以人文和經濟聯繫為基礎繼續前進，期待日本市場向巴西農產品開放，尤其是新鮮牛肉和豬肉。

google news透過 Google News追蹤中央社

巴西代表團此次訪問日本，適逢兩國建交130週年，預計雙方將簽署80項合作協議，涉及公私營部門、牧場復育、科學技術和永續燃料等領域。

魯拉27日將前往越南首都河內，與越共總書記蘇林、總理范明正等人會晤。（編輯：張芷瑄）1140325

#日本
#巴西
#越南
#德仁
#美國
#雅子
#魯拉
#蘇林
#關稅
魯拉
巴西限制學生使用手機 引發學界爭議
德仁
日本皇位繼承人悠仁高中畢業 社團活動照片公開日皇德仁65歲生日 銘記二戰苦難盼傳承戰爭記憶
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國4/2徵對等關稅在即 川普：可能給許多國家減免
17
更多編輯台推薦新聞：