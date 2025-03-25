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日皇夫婦接待巴西總統 愛子公主將首度出席國宴

2025/3/25 18:06
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（中央社東京25日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子今天在皇居（皇宮）招待造訪日本的巴西總統魯拉與其夫人。這是日皇夫婦睽違6年接待國是訪問的元首，而兩人的獨生女愛子內親王今晚也將首度出席國宴。

日本富士新聞網（FNN）報導，日皇夫婦今天上午在皇居，面帶笑容接待來訪的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）夫婦。

德仁與雅子上一次接待國是訪問的元首，是2019年時任美國總統川普（Donald Trump）。

而今天上午在皇居宮殿前舉行的歡迎儀式，包含日皇夫婦在內，日本皇室成員秋篠宮夫婦，與日相石破茂等日本政府高階官員也參與其中。

日皇夫婦今晚預計舉辦宮中晚宴招待魯拉夫婦，日皇夫婦的獨生女愛子內親王也將首度出席國宴。

富士新聞網指出，這次的晚宴比較不一樣的是首度把日本料理納入前菜。

時事通信社報導，這也是石破茂2024年10月就任日本首相以來，首度有外國元首以國賓身分造訪日本。魯拉與石破茂預計3月26日召開領袖會談。

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而今年適逢日本與巴西建交130週年，加上日本政府認為巴西在全球南方（新興與發展中國家）之中相當具有影響力，因此內閣會議今年2月敲定，邀請魯拉於3月24日至3月27日以國賓身分訪日。

國賓主要以外國國王、總統等國家元首為對象，因為受預算等因素影響，日本每年通常僅接待1到2位國賓。日本政府原則上會負擔國賓在日本的住宿費、交通費及餐飲費等必要開支。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140325

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