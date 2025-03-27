加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國課徵汽車關稅 法財長稱歐盟將被迫採報復措施

2025/3/27 20:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎/法蘭克福/倫敦27日綜合外電報導）美國總統川普宣布對進口汽車和汽車零組件課徵關稅，法國財長今天說，歐盟將被迫採取報復措施。德國財長認為歐盟必須強硬回應。英國財長則表示無意升高貿易戰。

法新社報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「敵意正在升高。」

隆巴德還說：「這是非常糟糕的消息，在一個有賴合作解決問題的情況下，這顯然是不合作的行為。」

川普昨天宣布對所有進口的外國汽車和汽車零組件課徵25%關稅，下週開始生效。

隆巴德指出：「我們正處於一個對方採取咄咄逼人措施的情況，儘管歐盟正與對方談判。對歐盟來說，唯一解決之道是對美國產品提高關稅來回應。」

隆巴德表示，歐盟執委會目前正在制定一份將被徵收關稅的美國產品清單。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也表示，歐盟必須「強硬回應」川普祭出的汽車關稅。

哈柏克強調：「我們必須明確表態，不能向美國屈服，我們必須展現實力和自信。」他還譴責美國的關稅措施「對德國汽車製造商、德國經濟、歐盟，甚至對美國本身來說都是壞消息」。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）則表示，英國無意升高貿易戰。

google news透過 Google News追蹤中央社

里夫斯告訴天空新聞網（Sky News）：「目前我們無意採取任何會讓這波貿易戰升溫的舉措。」

英國政府目前正與美國就可能達成的貿易協議進行談判。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140327

#川普
#法國
#德國
#哈柏克
#歐盟
#里夫斯
#川普關稅
川普
川普關稅一波波 歐盟強調協商優先強硬反制在後學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革
里夫斯
英國年度經濟成長預測下修 仍新增國防支出940億元英國擬投入860億 興建1.8萬戶社宅及可負擔住宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：