美國課徵汽車關稅 法財長稱歐盟將被迫採報復措施

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（中央社巴黎/法蘭克福/倫敦27日綜合外電報導）美國總統川普宣布對進口汽車和汽車零組件課徵關稅，法國財長今天說，歐盟將被迫採取報復措施。德國財長認為歐盟必須強硬回應。英國財長則表示無意升高貿易戰。

法新社報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「敵意正在升高。」

隆巴德還說：「這是非常糟糕的消息，在一個有賴合作解決問題的情況下，這顯然是不合作的行為。」

川普昨天宣布對所有進口的外國汽車和汽車零組件課徵25%關稅，下週開始生效。

隆巴德指出：「我們正處於一個對方採取咄咄逼人措施的情況，儘管歐盟正與對方談判。對歐盟來說，唯一解決之道是對美國產品提高關稅來回應。」

隆巴德表示，歐盟執委會目前正在制定一份將被徵收關稅的美國產品清單。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也表示，歐盟必須「強硬回應」川普祭出的汽車關稅。

哈柏克強調：「我們必須明確表態，不能向美國屈服，我們必須展現實力和自信。」他還譴責美國的關稅措施「對德國汽車製造商、德國經濟、歐盟，甚至對美國本身來說都是壞消息」。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）則表示，英國無意升高貿易戰。

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里夫斯告訴天空新聞網（Sky News）：「目前我們無意採取任何會讓這波貿易戰升溫的舉措。」

英國政府目前正與美國就可能達成的貿易協議進行談判。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140327