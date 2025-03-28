路透：美國暫停向WTO繳費 截至去年底欠款達8.5億台幣

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）在美國總統川普政府加緊削減政府支出之際，路透社引述3名貿易消息人士說法報導，美國已中止提供資金給世界貿易組織（WTO）。

路透社報導，川普政府正陸續退出一些被認定不符「美國優先」經濟政策的國際組織，例如規劃退出世界衛生組織（WHO）等，另也在廣泛檢討聯邦政府支出的情況下，停止提供資金給其他組織。

在川普第一次執政期間的2019年，美國阻擋WTO上訴機構的新法官人事案，導致重要的爭端解決機制只能部分運作。華府曾指控WTO上訴機構在貿易爭端中過度干預。

總部位於日內瓦的WTO去年年度預算約為2.05億瑞士法郎（約新台幣77億元）。根據WTO公開文件，美國應依據一套按照全球貿易份額比例計算的費用機制提供約11%的預算。

兩名知情貿易消息人士透露，美國代表團本月4日在WTO預算會議上說，在美方檢討繳交給國際組織的費用之際，將暫停支付2024年和2025年預算，檢討結果將告知WTO，但日期未定。

另一名貿易消息人士也證實這個說法，並指出，WTO將制定「B計畫」以應對資金長期中斷，但未多加解釋。

上述3名消息人士都要求保密，因為預算會議是私下召開，且美國尚未正式宣布中斷資金供應。

白宮和美國駐WTO代表團發言人均未立即回覆置評要求。

WTO發言人狄恩（Ismaila Dieng）說，美國的資金原本準備到帳，但「因中止所有向國際機構支付款項而被絆住」。

他說：「欠款通常會影響WTO秘書處的運作能力，但秘書處持續審慎管理資源，已備有計畫，讓秘書處在任何欠款所造成的財務限制下運作。」

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根據路透社取得一份標註為「保密」、日期為今年2月21日的WTO文件，截至2024年12月底，美國欠款達2270萬瑞士法郎（約新台幣8.5億元）。

根據WTO規定，成員國若超過一年仍未繳費，將被處以「行政措施」，即一連串懲罰性行動，拖欠愈久，懲處愈嚴厲。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140328