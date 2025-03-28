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軍情外洩爭議中訪菲 美防長矢言合作面對中國威脅

2025/3/28 12:44
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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯今天在馬尼拉會晤菲律賓總統小馬可仕。赫格塞斯說，兩國必須「肩並肩」面對中國帶來的威脅，並重申美國對共同防禦條約堅若磐石的承諾。

綜合法新社與路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面，是他巡迴訪問太平洋盟國的其中一項安排，但這趟行程因愈演愈烈的軍事攻擊計畫外洩醜聞而蒙上陰影。

赫格塞斯說：「考量到共產中國的威脅，嚇阻在全世界都有必要，尤其是在這個區域，在貴國。」菲律賓船隻與中國船隻近月在南海數度起衝突。

他還說：「朋友必須肩並肩嚇阻衝突，確保航行自由，不管（那片水域）是稱為南海還是西菲律賓海…透過實力達成和平才是千真萬確的事情。」

在美中緊張關係升高之際，赫格塞斯此行是為了促進與亞太地區的關係，但他正因軍事計畫外洩事件，面臨美國民主黨籍國會議員要他辭職的呼聲，還有一名共和黨籍議員催促他提交獨立報告。

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美國大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被加入國家安全高層官員的通訊軟體Signal群組，看到有關攻擊葉門青年運動（Houthi）的行動細節，引發軍事計畫外洩爭議，赫格塞斯也在群組內。

赫格塞斯今天稍晚將與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會面。結束菲律賓行程後，他將赴東京和二戰戰場之一硫磺島。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1140328

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