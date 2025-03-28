川普政府擴大DEI調查 加州頂尖大學招生作業被盯上

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國保守派長期以來一直抱怨，頂尖大學讓少數族裔學生更容易入學，美國總統川普政府今天說，將調查加州部分頂尖大學招生作業，以結束非法歧視，恢復擇優錄取。

法新社報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）說，她已下令調查私立史丹佛大學（Stanford University）以及加州大學系統中3所最負盛名的分校，包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）和加州大學爾灣分校（UC Irvine）的招生情況。

邦迪在聲明中說：「川普總統和我致力在全國範圍內結束非法歧視，並恢復擇優錄取的機會。」

「美國的每個學生都應該根據他們的努力、才智和性格，而不是他們的膚色來評判他們。」

加州大學一名發言人說，自從1996年加州投票通過禁止考慮種族因素以來，加州大學就沒有在招生中考慮種族問題，但澄清說，學校申請收集的種族和民族數據「僅用於統計目的」。

發言人還說：「這些資訊不會與審核申請的人員共用，也不會用於招生。」

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保守派長久以來一再批評美國一流大學讓少數族裔學生更容易入學，他們認為，堅持「多元、平等、包容」（DEI），對於其他合格的優秀人選而言，有害且不公平。

川普政府3月撤銷紐約哥倫比亞大學（Columbia University）4億美元經費，聲稱該校人員在去年校園抗議以色列加薩戰爭的示威活動期間，沒有充分保護猶太學生。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140328