MLB費城人與守護者奪客場勝 延長賽技壓對手

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB本土開幕戰，費城費城人與克里夫蘭守護者今天分別作客華盛頓國民和堪薩斯皇家，費城人與守護者都是在10局上添得比分甩開對手糾纏，最後以7比3勝國民及7比4勝皇家。

路透社報導，費城人波姆（Alec Bohm）10局上擊出帶有兩分打點的二壘安打超前比分，並助球隊於本土開幕戰揚威客場。

兩隊9局打完戰成3平，來到10局上費城人兩出局後，史托特（Bryson Stott）盜三壘，承擔敗投的國民後援投手波切（Colin Poche）保送哈波（Bryce Harper），波姆擊出落點極佳的深遠左外野方向安打助球隊先下兩城。

隨後瑞爾穆托（J.T. Realmuto）補上帶有兩分打點的三壘安打，費城人就以7比3領先至比賽終了。

國民先發左投柯爾（MacKenzie Gore）主投6局飆13K且無失分破隊史紀錄，可惜他退場後國民牛棚擋不住費城人的攻勢，柯爾無緣勝投。

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至於守護者與皇家的對決，曼扎多（Kyle Manzardo）4打數3安當中包括一支全壘打外加4打點的亮眼表現，化解入選全明星賽的終結者克拉斯（Emmanuel Clase）9局下未能關門的救援失利，助守護者有驚無險擊敗皇家。

比賽來到10局上，守護者亞裔左外野手史帝芬關（Steven Kwan）擊出帶有1分打點的二壘安打，打破雙方4平的僵局，接著曼扎多補上帶有兩分打點的二壘安打，終場守護者就以7比4獲勝。（譯者：曹宇帆） 1140328