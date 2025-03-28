俄羅斯偵察機侵入領空 德國戰機升空攔截

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（中央社記者顏若瑾柏林28日專電）德國空軍昨天在波羅的海上空攔截1架俄羅斯IL-20M偵察機，該機在沒有應答訊號的狀態下進入北約領空。德國空軍出動歐洲戰鬥機監控偵察機返回飛行、離開領空。

德國空軍透過社群媒體WhatsApp平台宣布，德國空軍27日啟動在羅斯托克（Rostock）東北部靠近波羅的海沿岸拉格（Laage）空軍基地的快速反應警報（QRA）。

德國空軍表示，當時波羅的海上空有一架不明飛機，且沒有飛行計劃，也沒有啟動應答訊號。

德國拉格空軍基地隨即啟動快速反應警報，緊急出動歐洲戰鬥機對該架不明飛機進行識別。隨後2架歐洲戰鬥機識別確認為俄羅斯IL-20M偵察機，監控該架飛機往俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）進行返回飛行，離開領空。

德國媒體指出，自俄羅斯在2022年發動入侵烏克蘭戰爭以來，俄羅斯偵察機活動頻繁，歐洲各國憂心俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）採取進一步的入侵行動。

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IL-20M是俄羅斯飛機製造商伊留申航空集團（Iljuschin）生產的機種，冷戰期間曾多次出現在歐洲海域上空，1978年首次被北約發現。

德國空軍的快速反應警報受北約控管，旨在確保北約和聯邦層級的領空安全。（編輯：唐聲揚）1140328