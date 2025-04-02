英國瑞典首次聯合執行北約空中偵巡任務

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國空軍6架「颱風」（Typhoon）戰機今天抵達波蘭東部，展開在北大西洋公約組織（NATO）東翼的強化空中偵察巡邏任務（eAP），並將首度與瑞典共同執行。

這也是瑞典去年3月正式成為北約一員後，首度派遣軍機赴另一個北約成員國參與北約空中偵巡任務。瑞典空軍向波蘭部署的是獅鷲（Gripen）戰機。

英國國防部表示，主責國際關係和國防外交的國防副大臣寇克（Vernon Coaker）男爵今天也飛抵波蘭，與波蘭國防部長柯辛尼亞克-卡米茲（Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz）及瑞典國防部長楊森（Pål Jonson）會談。

英國是北約空中偵巡任務主力國家。國防部指出，僅是去年，4月就有6架「颱風」戰機、超過200名人員陸續進駐羅馬尼亞，執行北約東南翼eAP；8月，英國空軍有4架匿蹤戰機F-35B部署冰島，捍衛北約在北極圈以上的高北方空域。

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根據北約資料，俄羅斯2014年侵略並兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）半島後，北約當年即在北約東翼導入eAP機制，包括強化既有在波羅的海國家的空中偵巡部署、以及保加利亞和羅馬尼亞的空軍偵巡能力，並向波蘭增派軍機。

2008年起，北約成員國定期向冰島部署戰機，取代美國1951至2006年在冰島執行的空中偵巡任務。（編輯：陳慧萍）1140402