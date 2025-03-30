東京崇正公會客家懇親大會 客家兒童合唱團獻唱

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（中央社記者戴雅真東京30日專電）日本具歷史規模的客家僑團「東京崇正公會」今天在東京舉辦第55屆懇親大會，苗栗陳家班北管八音團演奏客音雅韻，國立客家兒童合唱團在會中獻唱客家歌謠，活潑生動的演出博得滿堂彩。

東京崇正公會會長李克順致詞表示，東京客家崇正公會有非常悠久的歷史，可以追溯至二戰結束時， 留在東京地區的台灣客家人面臨戰後的困頓以及對家鄉的思念，於1945年10月在文京區茗溪會館成立了客家公會，也就是東京客家崇正公會的前身 。至今仍堅持著前輩們成立的初衷，團結互助並持續盡力於客家文化交流與傳承，支援政府政策，促進國民外交。

駐日代表李逸洋致詞表示， 客家鄉親擁有刻苦勤勞的精神，面對任何困難挑戰都能堅韌不拔、勇往直前，正是因為這項精神，客家前輩在世界各個僑基地，除了努力創造個人事業以外，也能夠積極服務社會，得到世界各個僑居國家的高度肯定，不僅展現客家鄉親優秀傑出以外，亦成為非常令人驕傲的台灣之光。

他表示，東京客家崇正公會成立以來積極為鄉親爭取福利，同時與各個僑社互動熱絡，並幫助推動外交工作，對於台日關係的增進貢獻卓著，要藉此表示最高的敬意與謝意。希望旅居日本的客家鄉親，持續推動台灣對日本的政治、經濟、貿易、文化、觀光、教育、地方等各面向的交流，同時向日本各界宣傳台灣對於區域和平、國際經濟繁榮所付出的貢獻與努力。

客委會主委古秀妃表示，去年6月東京客家崇正公會與日本客家關西崇正會聯合成立「全日本客家崇正聯合總會」，並協議總會長輪流擔任，希望團結旅居日本客家鄉親力量、傳揚客家精神，及深化台日文化交流，令人非常感動，她要代表客委會、總統賴清德感謝鄉親的用心，以及對台灣的支持。

她指出，這次也要特別感謝東京客家崇正公會安排國立客家兒童合唱團來到現場表演。這是自客委會成立以來，台灣唯一的國家級兒童合唱團，希望藉由客家小朋友唱出客家純粹堅韌、多元精彩的文化精神，用音樂作為交流媒介，讓世界認識台灣客家的美好。

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國立客家兒童合唱團由指揮彭孟賢帶領，將於31日晚間在東京IMA Hall與日本大妻中野中學校合唱團攜手交流演出，以跨越國境的歌聲，演奏台日文化交流的新樂章。

懇親大會在東京雅敘園酒店舉辦，立憲民主黨參議員川田龍平、世界台灣客家聯合總會總會長邱榮光、世界台灣客家聯合總會名譽總會長林敬賢、全球台灣客家聯合總會總會長黎萬棠、美洲台灣客家聯合總會總會長廖淑媛、亞洲台灣客家聯合總會總會長吳秀娥、日本中華聯合總會名譽會長詹德薰，以及新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、桃園市政府客家事務局局長范姜泰基等人與會。（編輯：陳承功）1140330

日本具歷史規模的客家僑團「東京崇正公會」30日在東京舉辦第55屆懇親大會，國立客家兒童合唱團在會中獻唱客家歌謠，活潑生動的演出博得滿堂彩。指揮彭孟賢（左）、客委會主委古秀妃與兒童合唱團團員合影。中央社記者戴雅真東京攝 114年3月30日

日本具歷史規模的客家僑團「東京崇正公會」30日在東京舉辦第55屆懇親大會，苗栗陳家班北管八音團演奏客音雅韻，與苗栗縣長鍾東錦（中）合影。中央社記者戴雅真東京攝 114年3月30日

日本具歷史規模的客家僑團「東京崇正公會」30日在東京舉辦第55屆懇親大會，駐日代表李逸洋致詞表示，客家鄉親擁有刻苦勤勞的精神，面對任何困難挑戰都能堅韌不拔、勇往直前，正是因為這項精神得到世界各個僑居國家的高度肯定，是非常令人驕傲的台灣之光。中央社記者戴雅真東京攝 114年3月30日

日本具歷史規模的客家僑團「東京崇正公會」30日在東京舉辦第55屆懇親大會，會長李克順致詞表示，東京客家崇正公會至今仍堅持著前輩們成立的初衷，團結互助並持續盡力於客家文化交流與傳承，支援政府政策，促進國民外交。中央社記者戴雅真東京攝 114年3月30日