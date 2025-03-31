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地震後泰國民眾質疑預警系統沒作用 總理要求改善

2025/3/31 20:52
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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）緬甸發生強震，波及距離震央1000公里遠的曼谷，嚇壞一生幾乎沒遇過地震的泰國人。民眾質疑政府的預警系統沒用，總理貝東塔今天要求未來至少要在地震發生後5分鐘內發送警示簡訊給民眾。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

曼谷位於震央東南方約1100公里位置，但震央震度太強，主震發生當下連曼谷都有感，嚇壞許多一生幾乎沒有遇過地震的泰國人，曼谷街頭當天擠滿從高樓大廈中飛奔而出的民眾，地鐵空鐵全面停駛，百貨商場全部關閉，一直到晚上都還可以看到民眾在路上行走或坐在路邊而不願回家。

泰國副總理兼數位經濟與社會部長巴瑟（Prasert Jantararuangtong）去年9月曾宣布啟動泰國的災害簡訊預警系統，整合來自災防與救災部門和國家水資源辦公室等機構的資料。

這次地震發生後，民眾質疑政府花錢建置的簡訊預警系統根本沒有發揮作用，有民眾認為「就算地震警報會稍有延遲或不準，也應該發布」。

泰國公視（Thai PBS）報導，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天和相關單位舉行會議，她在會中要求未來如果還有地震，要在發生後5分鐘內立即發警示簡訊給民眾，好讓民眾可以迅速避難。

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貝東塔指出，一旦氣象局確認地震的資訊，警示簡訊不需要等到有更多細節就可以先發出去。

國家廣播和通訊委員會（National Broadcasting and Telecommunications Commission）、防災減災廳（Department of Public Disaster Prevention and Mitigation）以及兩大電信商AIS和True在一場29日的會議中都同意密切合作，建立一個預警系統。（編輯：周永捷）1140331

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