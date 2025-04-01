盧比歐將出席北約外長會議 討論中國威脅、盟軍軍費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）美國國務卿盧比歐才從加勒比海地區回國，4月2日至4日又將馬不停蹄訪問比利時出席北約外長會議。國務院今天指出，盧比歐將在會中討論中國威脅及增加盟軍國防投資。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）下午在記者會上宣布，盧比歐（Marco Rubio）將出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議，討論北約安全優先事項，包括增加盟軍國防投資及確保烏克蘭的持久和平。

布魯斯說，盧比歐也將在會中與印太夥伴代表討論歐洲-大西洋及印太聯盟所共同面對的中國威脅。

川普（Donald Trump）回鍋白宮後，被中國二度制裁的盧比歐也在參議院高度支持下出任美國國務卿，使美中關係前景更受關注。

盧比歐上任後不久，就在1月21日下午與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）及日本外務大臣岩屋毅舉行「四方安全對話」（QUAD）外長會議。

QUAD會後聲明通篇沒有提到中國，但指印太地區所受到威脅的日增，4國「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的片面行動」，並重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。

2月中旬，美國國務院更新官網美中關係簡介頁面，用字比舊版更強硬，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共目標。網頁3度提到「中共」，是舊版前所未有。

新版強調，美國將本著公平對等的原則處理與中國關係，反擊北京惡意網路活動，結束中國販運芬太尼前體物質，減輕中國對國際組織的操縱，並推動追究北京在中國境內外侵犯人權的行為。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，新版內容將「美國對中援助」項目全數刪除，擴大「雙邊經濟關係」篇幅，表示美國將把自身利益及人民放在首位，致力終止中國不公平及非法的經濟行為。

國務院美中關係頁面更新約1個月後，七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會晤後對烏克蘭、中東、印太地區等議題發表聯合聲明，內容刪去了去年提到的「一中政策」。（編輯：陳慧萍）1140401