加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》台積電根留台灣 高雄1.5兆2奈米新廠預計下半年量產
首頁 / 國際

盧比歐將出席北約外長會議 討論中國威脅、盟軍軍費

2025/4/1 07:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）美國國務卿盧比歐才從加勒比海地區回國，4月2日至4日又將馬不停蹄訪問比利時出席北約外長會議。國務院今天指出，盧比歐將在會中討論中國威脅及增加盟軍國防投資。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）下午在記者會上宣布，盧比歐（Marco Rubio）將出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議，討論北約安全優先事項，包括增加盟軍國防投資及確保烏克蘭的持久和平。

布魯斯說，盧比歐也將在會中與印太夥伴代表討論歐洲-大西洋及印太聯盟所共同面對的中國威脅。

川普（Donald Trump）回鍋白宮後，被中國二度制裁的盧比歐也在參議院高度支持下出任美國國務卿，使美中關係前景更受關注。

盧比歐上任後不久，就在1月21日下午與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）及日本外務大臣岩屋毅舉行「四方安全對話」（QUAD）外長會議。

QUAD會後聲明通篇沒有提到中國，但指印太地區所受到威脅的日增，4國「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的片面行動」，並重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。

2月中旬，美國國務院更新官網美中關係簡介頁面，用字比舊版更強硬，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共目標。網頁3度提到「中共」，是舊版前所未有。

新版強調，美國將本著公平對等的原則處理與中國關係，反擊北京惡意網路活動，結束中國販運芬太尼前體物質，減輕中國對國際組織的操縱，並推動追究北京在中國境內外侵犯人權的行為。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，新版內容將「美國對中援助」項目全數刪除，擴大「雙邊經濟關係」篇幅，表示美國將把自身利益及人民放在首位，致力終止中國不公平及非法的經濟行為。

國務院美中關係頁面更新約1個月後，七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會晤後對烏克蘭、中東、印太地區等議題發表聯合聲明，內容刪去了去年提到的「一中政策」。（編輯：陳慧萍）1140401

#NATO
#北大西洋公約組織
#國務院
#北大西洋公約組織
#芬太尼
#美國
#盧比歐
#盧比歐
#岩屋毅
盧比歐
美國重整援外計畫 USAID部分職責併入國務院美國務卿：期待美俄高層展開對話言之過早
布魯斯
緬甸地震災情嚴重美國協助因應 川普：我們會出手幫忙因機械問題被迫返航 美國務卿盧比歐終於啟程赴歐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：