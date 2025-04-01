對等關稅開鍘前夕 川普：我將非常友善
2025/4/1 19:24（4/1 19:48 更新）
（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普預計2日宣布一系列關稅措施，貿易夥伴為此繃緊神經之際，川普今天承諾會以「非常友善」的方式應對他所謂的不公平貿易失衡狀況。
法新社報導，自今年1月就任以來，川普一直以前無古人的手法運用總統職權。他先前表示，最早可能今晚就會宣布「對等關稅」的確切內容。
3月31日川普被問及對等關稅細節時告訴記者：「2天之內將見分曉，可能是在明天晚上，也可能在星期三。」
川普堅稱，由於全球最大經濟體美國一直遭到「世界上的每個國家敲竹槓」，因此關稅措施有其必要，他還稱這天將是美國的「解放日」（Liberation Day）。
川普強調：「我們會非常友善。相對來說，我們會非常仁慈。」
批評人士警告，這項策略可能引發中國、加拿大和歐洲聯盟（EU）等主要貿易夥伴展開報復的連鎖反應，因此有點燃全球貿易戰的風險。
為因應川普關稅措施，中國、韓國和日本已於3月30日就強化彼此自由貿易達成共識。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
儘管如此，川普表示，他不擔心關稅舉措會將盟友推向北京，還說短影音分享平台TikTok相關協議也可能與中國關稅掛鉤。
川普致力針對特定產業額外課徵關稅的同時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）預告，明天的目標將是宣布「以國家為基礎」（country-based）的關稅。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140401
延伸閱讀對等關稅倒數 美貿易報告點名台灣對美規車、豬牛設限美國對等關稅威脅 卓榮泰：政府有3作法與原則應對川普關稅嚇跑投資與消費 分析：美經濟衰退風險大增歐盟3策略因應川普關稅 范德賴恩：有實力協商反擊
- 對等關稅開鍘前夕 川普：我將非常友善2025/04/01 19:24
- 2025/04/01 12:41
- 2025/04/01 12:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普關稅嚇跑投資與消費 分析：美經濟衰退風險大增