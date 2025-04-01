對等關稅倒數 美貿易報告點名台灣對美規車、豬牛設限

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）川普「對等關稅」措施進入倒數，美國貿易代表署今天公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣仍對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

美國貿易代表署（USTR）每年都將與各國貿易上面臨的障礙報告送交國會，在今年近400頁的報告中，台灣對美規車、豬肉及限制特定牛肉部位產品進口的規定，再遭美國點名。

根據報告，台灣2002年1月成為世界貿易組織（WTO）成員時，採用聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）1958年協議的汽車標準。

報告指出，2008年4月，台灣交通部發布法規，允許限量進口美規車，但上限數逐步降低。若干美國車商希望定期引入新款美製車型，來促進消費者對自家品牌的興趣，但在台灣卻遭總量管控牽制。

報告也持續關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺（ractopamine）最大殘留容許值（MRL）做出規範等作法，指這些做法「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」美方已透過多個場合向台灣表達關切。

美牛方面，報告提到台灣2021年解除30個月齡以上牛隻的美牛和牛肉產品進口禁令，但台灣尚未解決長期以來對美牛產品的其他貿易障礙，仍以狂牛症（BSE）為由禁止進口牛絞肉、對某些美牛內臟產品實施繁瑣、「沒有科學根據」的進口檢查。

美方持續呼籲台灣依據科學、世界動物衛生組織（WOAH）指引及2009年美台牛肉協議，全面對美牛開放市場。

報告也對台灣投資障礙、藥品、電信服務等作出評估。智慧財產權保護方面，報告稱台灣於2019年修訂著作權法，加大打擊非法串流設備的力度，但網路盜版依舊猖獗。

報告指出，台灣2022年進一步修訂著作權法，規定若線上盜版行為造成的損害超過特定金額，即使權利人未提出告訴，仍可進行刑事起訴。然而，截至2024年12月31日，這些修法尚未上路。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於發布報告的新聞稿中表示，在現代史上，沒有任何一位美國總統比川普更了解美國出口商所面臨廣泛且有害的貿易壁壘。

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「在他的領導下，這屆政府正努力解決這些不公平且不對等的貿易做法，協助恢復公平，並將辛勤工作的美國企業及勞工置於全球市場首位。」

白宮今天預告，川普將於4月2日宣布「以國家為基礎」（country-based）對等關稅計畫，撤回幾十年來持續剝削美國的不公平貿易做法。（編輯：陳慧萍）1140401