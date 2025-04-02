加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共軍演東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、立即備戰操演應對
首頁 / 國際

希臘整軍經武 大刀闊斧推動武裝部隊現代化

2025/4/2 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅典2日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）成員國希臘今天將追隨數個歐洲盟友的腳步，正式公布一項大刀闊斧的武裝部隊現代化計畫，其中又以名為「阿基里斯之盾」的新防空系統最受矚目。

法新社報導，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）可望向國會提出的時間表當中又以名為「阿基里斯之盾」（Achilles's Shield）的新防空計畫最搶眼。

由於與鄰國土耳其已關係緊張數十年，地中海國家希臘的國防預算占比早已超過國內生產毛額（GDP）的3%。根據部會消息人士，希臘現在計劃於2036年前為新武器系統投入約260億歐元（約280億美元），政府曾稱之為「希臘有史以來在國防上最重大改革」。

希臘政府發言人馬林納吉斯（Pavlos Marinakis）上週表示：「我國正進行自我防衛、自我武裝、自我強化。」

與波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞一樣，希臘也是國防預算占GDP比重超過3.0%的少數北約成員國之一。這個擁有1050萬人口的國家今年更將國防預算倍增至61億3000萬歐元（約66億美元）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雅典大學（University of Athens）國際法教授加烏內里（Maria Gavouneli）表示：「希臘過去是歐洲前哨，未來也將繼續如此。在艱難國際環境下，它現正尋求整軍經武。」

根據知情人士指出，升級稱為「阿基里斯之盾」的反飛彈和防空系統是其中一大關鍵。希臘媒體報導，雅典正就取得這套系統與以色列進行磋商，包括增強反無人機系統。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140402

里斯
美媒：老虎伍茲與川普前媳婦已交往數月
米佐塔基斯
希臘國會選出前議長任新總統 保守派總理親密盟友希臘桑托里尼島地震規模5.3 兩週內累計近1萬3000震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：