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面臨26%對等關稅 印度擬降藥品、汽車零件等對美關稅

2025/4/3 15:16
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（中央社記者李晉緯新德里3日專電）印度將被美國徵收26%對等關稅，印度官員表示，正密切觀察情況，並尋求可能的因應措施。據報導，印度考慮降低寶石、珠寶、藥品、汽車零件等自美國進口產品關稅，估計價值達230億美元，可說是印度多年來在關稅上最大的讓步。

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布將對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，美國也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵較高的對等關稅，預計9日凌晨生效；其中，印度將被徵收26%對等關稅。

目前，鋼鐵、鋁、銅、藥物、半導體等項目暫時可豁免。

一名不具名的印度官員告訴印度新聞信託社（PTI），眼前的關稅問題雖然帶來挑戰，但也敲開了談判的大門。

這名官員表示，在討論對等關稅之際，若印度解決某些貿易問題，美國可能降低關稅。印度與美國已在討論簽署雙邊貿易協議，預計9月或10月時，會有第一階段的結果。

今日印度（India Today）報導，印度正考慮降低包括寶石、珠寶、藥品、汽車零件在內，許多自美國進口產品的關稅，估計價值達230億美元（約新台幣7640億元），可說是印度多年來在關稅上最大的讓步。

印度各界都在關注印度和美國間的貿易協議，希望藉此將對等關稅的影響降到最低。但目前各項貿易協議都仍在談判階段，還未最終定案。

印度商工聯合會（ASSOCHAM）主席納雅爾（Sanjay Nayar）表示，對等關稅將對全球貿易帶來影響。印度將被徵收26%對等關稅，實際影響仍待評估，但相較其他某些國家，影響已經相對較小。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，美國推出新關稅政策後，可能會讓美國消費者吃不消。因為企業只有兩條路可走，不是直接提高售價，就是停止將商品賣到美國，這兩種情況都會讓美國民眾購物得花更多錢，因此他們可能會是對等關稅最終受害者。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）2月到美國華府與川普會晤，當時就試圖將對等關稅的傷害降到最低，因此承諾增加採購美國能源，從去年的150億美元提高到250億美元，同時會增加數十億美元對美軍購。（編輯：陳妍君）1140403

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