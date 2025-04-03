加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
0403地震週年／影像直擊太魯閣巨石遍布 蓮花大樓住戶冒險生活
首頁 / 國際

緬甸強震後 軍政府領袖將赴曼谷出席區域峰會

2025/4/3 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社仰光/瓦城3日綜合外電報導）緬甸軍政府領袖敏昂萊今天預計前往曼谷出席一場區域峰會。緬甸軍政府表示，3月28日發生震矩規模7.7強震造成的死亡人數，如今已突破3000人。

法新社報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在聲明中說，淺層地震發生6天後，已確認有3085人喪命、4715人受傷，仍有341人下落不明。

紹敏通並指出，來自17個國家的搜救與援助人員已攜帶近1000公噸物資和救災工具抵達緬甸。

他說：「我們持續進行搜救，同時特別感謝國際社會和醫療團隊辛苦救災。」

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）預計今天前往曼谷出席一場區域峰會。

敏昂萊將出席「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會，他將在這個孟加拉灣（Bay of Bengal）7個沿海國家的會議上討論對緬甸強震的應對措施。

緬甸發生地震後，許多國家派出援助與救難團隊，但緬甸嚴重受損的基礎建設、不穩定的通訊和內戰，阻礙了救援作業。

報導指出，在地震後還有零星衝突發生後，緬甸軍政府昨天與反對派共同呼籲暫停敵對行動，讓救援物資得以運送。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法新社記者昨天在距離震央不到15公里的實皆巿（Sagaing）看見一片混亂的景象，有數以百計絕望災民排隊等著領取緊急物資。

這座城市飽受重創，世界衛生組織（WHO）說，有1/3房屋倒塌。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140403

敏昂萊
緬甸強震為軍政府開啟外交大門 卻也趁天災謀取優勢僑委會預計4/8開啟捐款專戶 偕民間力量送愛緬甸[影]
紹敏通
緬甸軍政府開槍警告中國援助車隊 內戰未歇救災挑戰大緬甸地震軍政府拒國際媒體採訪 外界難知災情真實狀況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：