北京稱3菲律賓間諜落網 出鏡央視新聞表達悔意

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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國國家安全部今天宣稱破獲一起間諜案，被捕的3名菲律賓公民在央視新聞中出鏡表達悔意。外交部發言人郭嘉昆對此事表示，菲律賓方面先前已「炮製多起中國間諜案」，要菲方公正處理涉及中國公民的個案。

中國官媒央視新聞今天報導，國家安全機關經縝密偵查，近日成功摧毀菲律賓間諜情報機關在中國布建的情報網絡，依法拘捕3名涉嫌在中國境內從事間諜活動的菲律賓籍人員。

據報導，2021年以來，菲律賓軍事情報機關間諜赫雷拉先後招募3名菲律賓籍在中國人員為行動特工，利用他們在中國工作生活的有利條件，進行間諜培訓後執行秘密情報任務。

這3人在央視新聞上露臉，表達對所作所為感到後悔。

國安機關幹警表示，這些人在中國期間，拍攝並留存了大量涉軍涉密影像資料，並長期提供給菲律賓間諜情報機關人員赫雷拉，對中國國家安全和利益造成嚴重危害。

據澎湃新聞，郭嘉昆今天在外交部例行記者會上被問到此事時說，中國司法機關和有關部門嚴格依法辦案，也將保障有關人員的合法權益。

他並提到，近期菲律賓方面炮製多起中國間諜案，「在事實不清的情況下，大搞有罪推定和汙名化、政治化」，中方堅決反對並多次提出嚴正交涉。中方敦促菲方停止捕風捉影、亂扣帽子，依法公正處理涉及中國公民的個案，切實保障在菲中國公民的合法權益。

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路透社報導，菲律賓執法人員今年1月逮捕4名中國公民，他們涉嫌從事間諜活動，領導由中共外國影響力網絡監管的民間團體。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）3月3日表示，菲國當局將調查他們所領導中國共產黨附隨組織的捐款及其他捐贈物，以確定這些捐獻是否是出於善意。（編輯：周慧盈）1140403