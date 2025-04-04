孟加拉前總理逃亡後 印度總理與新領導人首會談

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（中央社曼谷4日綜合外電報導）印度政府今天表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與鄰國孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）會談。

法新社報導，這是自孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）去年在抗議潮中垮台逃往印度以來，莫迪和諾貝爾和平獎得主尤努斯首度會談。

印度外交部說，莫迪和尤努斯在泰國舉行的區域峰會場邊會談。

新德里電視台（NDTV）報導，這場會談具有重要意義，尤其近來孟加拉與中國關係日益密切，備受印度關注。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）也提到，莫迪今天與孟加拉臨時政府首席顧問尤努斯在泰國曼谷舉行的第6屆「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會場邊會談。

這場雙邊會談是應孟加拉要求舉行，目的在化解歧見，不過莫迪在泰國的行程安排並未提及此事。

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由於孟加拉頻傳印度教少數族群遭受暴力情事，以及印度決定為哈希納提供庇護，兩國關係緊張。

尤努斯3月底到中國出席博鰲亞洲論壇2025年年會期間，曾對印度東北部發表評論，雙邊關係緊張局勢似乎也有所升溫。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140404