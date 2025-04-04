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川普課對等關稅 安華：東協會商將採一致立場

2025/4/4 20:44
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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）美國總統川普宣布課徵對等關稅，馬來西亞首相安華今天強調，大馬將與東南亞國家協會（ASEAN）成員國召開會議，達成共識後再公布一致的立場。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、自由今日大馬（Free Malaysia Today）、星洲日報等媒體報導，川普宣布對馬來西亞課24%對等關稅，安華（Anwar Ibrahim）今天傍晚召集內閣閣員等人舉行特別會議，研商美國對馬來西亞徵收對等關稅與對策。

安華表示，馬來西亞儘管受美國對等關稅影響，但如果與鄰國相較，這個稅率仍低於許多鄰國稅率。大馬會審慎評估各種可能選項，維護國家經濟利益。

大馬媒體報導，投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）已和區域夥伴國家洽商，計劃出席即將於10日舉行的東協貿易部長會議，共商區域應對策略。

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投資、貿易和工業部昨天聲明，美國關稅政策影響許多國家，對全球貿易和經濟成長造成重大影響，大馬內閣最近成立國家地緣經濟指揮中心，評估美國這次關稅調整影響，考慮採取多方面策略，減輕對經濟與產業影響。馬來西亞並未考慮採取報復性關稅措施。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國於2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），對美貿易占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。（編輯：唐聲揚）1140404

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