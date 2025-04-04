加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明天起水氣漸增高山可能零星降雪 連假後整週偏溼
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 國際

川普關稅重創窮國 分析：賴索托遭課50%形同死刑

2025/4/4 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬塞魯4日綜合外電報導）美國總統川普對一長串國家揮舞對等關稅大刀，其中又以非洲南部國家賴索托50%稅率為最高。當地經濟分析家認為，此舉簡直是對這個蕞爾小國判死刑。

路透社報導，川普3月曾嘲弄賴索托是個「沒人聽過」的國家。這個窮國的國內生產毛額（GDP）僅略高於20億美元，對美國的貿易順差主要來自鑽石和紡識品，包括為Levi's品牌牛仔褲代工。

英國廣播公司（BBC）報導，白宮的數據顯示，美國去年向賴索托出口總額僅280萬美元，賴索托對美出口總額則約2億3700萬美元。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）指出，去年2億3700萬美元對美出口總額在賴索托GDP占比超過10%。

川普2日表示，對等關稅是針對美國產品遭課關稅和蒙受其他非關稅障礙的回應。根據美國政府說法，賴索托對美國商品課徵99%關稅。

川普此刻揮舞對等關稅大刀，加劇賴索托因美國國際開發總署（USAID）解體所受衝擊。

賴索托首都馬塞魯（Maseru）立場獨立的經濟分析家奎西（Thabo Qhesi）告訴路透社：「美國政府提出的這項稅率50%對等關稅，將摧毀賴索托的紡識和服裝 業。」

牛津經濟公司數據顯示，賴索托紡織業僱用約4萬名勞工，是該國僱用勞工數最多的民間產業，在製造業就業和出口的占比都高達約9成。

華府以各國對美國商品所課稅率的一半為基準徵收對等關稅，相比於較富裕國家，只進口少量美國貨的國家受到懲罰性關稅的衝擊更大，例如賴索托和馬達加斯加等國。

奎西指出：「接下來，賣食物的零售商、出租房屋給勞工的房東，都會受到衝擊。這意味一旦工廠倒閉，產業會消失並產生乘數效果。所以可以說，賴索托也將跟著死掉。」

google news透過 Google News追蹤中央社

路透社指出，川普計算對等關稅稅率的公式導致窮國受到最嚴重打擊，而且靠近南極的澳洲屬地赫德島（Heard Island）及麥唐納群島（McDonald Islands）儘管居民為零，只住了4種企鵝，卻要面臨10%的關稅。

而人均GDP略高於500美元的舉世最貧窮國家之一馬達加斯加，遭課徵47%對等關稅。馬達加斯加向美國出口香草、金屬和服裝，去年對美出口額僅有微不足道的7億3300萬美元。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140404

川普
卓榮泰邀共商國是 白：應由賴總統召集負起責任川普課對等關稅 安華：東協會商將採一致立場
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普對台課32%關稅 創新創業總會提5建言助中小企業
66
更多編輯台推薦新聞：