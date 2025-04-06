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以色列宣稱未對救護車開槍 罹難志工手機影片打臉

2025/4/6 10:52
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（中央社加薩市5日綜合外電報導）巴勒斯坦紅新月會今天表示，在加薩遇難的救援人員手機內的影片，顯示他們生前的最後時刻。影片伴隨著巨大的槍響，還看得到救護車和警示燈閃爍。

法新社報導，根據聯合國和巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent），這名援助人員是3月23日在以色列軍隊攻擊中喪生的15名人道主義工作者之一。

以色列軍方曾表示，以軍「並未隨機攻擊」任何救護車，堅稱他們是對乘坐「可疑車輛」接近他們的「恐怖分子」開槍。

軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校表示，部隊對未經以色列當局事先許可且車燈熄滅的車輛開火。

但紅新月會今天發布的影片似乎與以軍最初說法相矛盾，影片顯示救護車在行駛時車頭燈亮著，警示燈閃爍。

這段6分42秒的影片顯然是在一輛行駛中的車內拍攝，影片中一輛紅色消防車和救護車在夜間持續不斷的槍聲中行駛。

兩輛車停在路邊的另一輛車旁邊，兩名身穿制服的男子下了車。

影片中，可以聽到兩名醫護人員的聲音，其中一人說「車子，車子」，另一名則回應「好像是車禍」。數秒鐘後，槍聲響起，螢幕變黑。

紅新月會表示，他們在遇難援助人員之一芮德萬（Rifat Radwan）的手機裡發現這段影片。

以色列在聲明中表示：「這段影片明確反駁了占領方稱，以軍沒有隨機鎖定救護車，以及一些車輛在沒有燈光或緊急標誌的情況下可疑接近的說法。」

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紅新月會發言人法沙赫（Nebal Farsakh）告訴記者，以色列士兵「瘋狂且歇斯底里地」朝醫護人員開槍。

法沙赫說：「然後我們清楚聽到士兵在講希伯來語。」並補充說，其中一名叫阿塞德（Assad）的醫護人員目前下落不明，「我們認為他已被捕」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140406

#加薩
#巴勒斯坦
#以色列
#聯合國
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