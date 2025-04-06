日本企業因應多變局勢 加強蒐集資訊能力助決策

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（中央社東京6日綜合外電報導）美國總統川普接連加徵關稅等措施在全球掀起波瀾，有日本公司面對未來不確定性與預測難度日益增加，善用人脈與資源加強蒐集消息與分析各種風險，以便管理階層做出決策。

日本放送協會（NHK）今天報導，像是日本大型飲料企業三得利控股公司（Suntory Holdings）其中一項舉措就是今年1月在美國白宮附近成立辦公室，從美國政府相關人士打聽相關資訊。

三得利這間辦公室的人員為了瞭解川普（Donald Trump）政府內部如何決策，曾經造訪熟知相關內情的顧問公司。這間辦公室會逐一傳達最新資訊給位在日本的情資推動本部。

擔任三得利這間辦公室負責人的江口豪，長年在貿易公司任職，擁有派駐過世界各地的經驗，其中包含華府。他在川普第一個任期以民間企業代表身分，列席參加日美貿易協定簽署儀式。

江口今年3月初接獲公司內部1名管理供應鏈主管的諮詢，詢問欲更改麥芽運輸路線的建議。麥芽是該公司主要商品之一啤酒的原料。該公司從歐洲進口的麥芽會通過南非的好望角航線，不過隨著運輸等成本增加，希望能改回先前使用的蘇伊士運河（Suez Canal）航路。

而欲改回蘇伊士運河的因素是以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）今年1月達成停火協議。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的立場是支持哈瑪斯，先前曾襲擊行經蘇伊士運河的西方國家船舶，而以哈1月停火協議生效也使青年運動暫停攻擊船隻。

對於商船行經蘇伊士運河的企業而言，青年運動的動向成為關鍵。

而江口為了儘早掌握這方面的局勢，善用自身人脈，先前向1名熟知中東情勢的英國對外情報機構前幹部徵詢意見。

這名英國對外情報機構的前幹部當時表示，「青年運動以前沒有能力分辨是哪個國家的船舶，不過以我的理解，目前青年運動很明顯僅針對以色列的船隻」。他預測青年運動未來僅會以以色列的船隻為目標，減少攻擊西方船舶。不過，還是得由各間公司自行判斷要承擔多少風險。

而江口後來也找上曾在川普第一個任期擔任國家安全顧問的麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster），試圖弄清楚嚴厲制裁青年運動的美國，未來針對青年運動的態度。麥馬斯特是美國陸軍將領，曾在中東活動。

麥馬斯特分析，「川普政府與拜登（Joe Biden）政府相比，我認為作戰與行動可見到幾處變化。川普總統不僅攔截青年運動的飛彈，為了攻擊（青年運動）的據點，很可能賦予美國海軍等單位比之前更多的權限」。他當時警告川普政府近期可能會攻擊青年運動的據點。

江口從多處蒐集相關資訊後，直接向三得利控股的代表取締役會長新浪剛史提出報告，表示要重啟蘇伊士運河的航線有困難，也指出「研判中東的局勢將會變得相當混亂。」

江口向新浪提出這份報告兩天後，正如麥馬斯特所預測的那樣，美國攻擊青年運動的據點所在地葉門。

新浪接受NHK訪問時表示，「我們的業務是食品產業，許多原料都來自海外，因此如何確保穩定供應極為重要。然而，隨著美中對立日益激化，這變得越來越困難。而烏克蘭發生戰爭也是相當具代表性的例子。世界變得如此混亂，穩定供應也受到威脅」。

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新浪接著說，「目前（世界局勢）的可預測性相當低，可謂經營事業相當困難的時代。我先前訪問華府時，曾會晤1名聞名全球的企業家，令我驚訝的是聽到對方說『最近很忙，1/3的時間都用來聽取地緣政治相關資訊。』」

新浪指出，「企業經營者最終必須做出決策，也必須努力提高預測能力，要做到這一點，情報就顯得至關重要，並透過設立情報部門來提升經營預測能力，藉此把風險降至最低。我認為有時情報可能為我們帶來新商機。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140406