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川普關稅風暴 梅爾茨：德國須快速恢復國際競爭力

2025/4/8 08:36（4/8 09:03 更新）
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（中央社記者顏若瑾柏林7日專電）美國總統川普（Donald Trump）發動全球關稅貿易戰，引發歐亞股市動盪，對正在組建德國聯邦新政府的聯盟談判造成壓力。可能接任總理的梅爾茨再次承諾將關注德國國際競爭力。

德國國會於2月23日選舉後，由德國基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）和社會民主黨（SPD）等各聯盟與黨主席在內的重要成員組成聯盟談判小組，目前在柏林進行籌組新政府協議談判。

CDU主席梅爾茨（Friedrich Merz）在X平台上表示，「德國比任何時候都需要盡快恢復其國際競爭力」，這問題現在必須成為談判核心。

梅爾茨也表示，「替企業和公民減稅，顯著減少令人麻木的官僚作風，降低能源價格，並穩定社會安全體系成本」。對此，德國公共電視二台（ZDF）指出，梅爾茨是一個自由貿易者，「這意味著他傾向根本不想要有任何關稅」。

柏林德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）表示，當前情況讓人想起1930年代美國懲罰性關稅加劇全球經濟危機，「世界其他國家的反應將會是決定因素」。

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根據德國經濟研究所（IW）估計，從今年至2028年，美國關稅將對德國帶來約1800億至2000億歐元成本，對德國的生產、就業和競爭力都會造成影響。

即將卸任的綠黨籍（Greens）德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也嚴厲譴責川普的關稅攻勢。據德國公共廣播聯盟報導，哈柏克表示，「我看到的是，川普屈服在壓力之下，在此之下修正他自己的言論。邏輯化下的結果是，這個壓力他自身也會感受到」。（編輯：張芷瑄）1140408

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