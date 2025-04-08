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三星首季財測優於市場預期 分析師警告美國關稅衝擊

2025/4/8 18:57
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（中央社首爾8日綜合外電報導）儘管市場分析師警告美國關稅恐怕很快將對韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）的財報帶來衝擊，三星電子今天公布第1季創紀錄銷售預測，並表示看好獲利表現優於預期。

法新社報導，中國針對美國高關稅祭出報復性關稅，加上美國總統川普拒絕在關稅政策上讓步，引發亞洲和歐洲股市昨天重挫。

三星在向監管機關申報的文件中表示，今年1至3月首季營業利益預測將攀升至6.6兆韓元（45億美元），雖較去年同期滑降0.15%，但和前季相比攀升近2%。

根據韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）引述旗下金融資訊公司數據，這個數字高於市場平均預測近34%。

三星電子表示，首季銷售預測也將攀升至79兆韓元，和去年同期相比躍增近10%，料創下最高首季銷售數據，以及有史以來第2高季度銷售數據。

三星電子今天並未公布淨利數據，以及旗下事業部的詳細獲利數據。

由於三星逾5成的智慧型手機在越南生產，專家警告川普的關稅恐對三星帶來沉重打擊。越南面臨美國課徵46%關稅。

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彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師指出：「三星優於市場預估的首季營業利益預測，意味著旗下Galaxy系列等產品陣容受歡迎，加上強大的成本管控能力，（有利該公司）挺過艱困的商業環境。」

然而分析師也指出，「由於三星智慧型手機大多在越南生產，而越南面臨美國課徵進口關稅，第2季獲利成長步伐恐將放緩。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140408

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