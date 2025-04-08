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菲律賓海軍增添生力軍 新運交巡邏艦配備先進武器

2025/4/8 20:08
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（中央社馬尼拉8日綜合外電報導）菲律賓軍方在南海爭議海域面臨北京當局日益加劇的壓力，先前向韓國採購兩艘配備「先進武器和雷達系統」的巡邏艦級軍艦，於今天接收了第一艘。

法新社報導，這艘3200噸巡邏艦米格爾．馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）是菲國2021年向韓國現代重工（Hyundai Heavy Industries）採購兩艘軍艦中的一艘。

米格爾．馬爾瓦號姊妹艦狄艾戈．席蘭號（BRP Diego Silang）上月已在韓國蔚山正式下水，但尚未運交菲國軍方。

巡邏艦體積較小，速度較快，主要用於保護其他船艇免受攻擊。

菲律賓國防部在聲明稿中表示，這艘艦艇的運交「象徵朝向發展自主和穩固防衛地位的關鍵一步」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在蘇比克灣（Subic Bay）海軍基地舉行的接艦儀式上表示：「米格爾．馬爾瓦號今天的到來，不僅是我們水域的嚇阻力量與守護者，也將成為與盟國進行聯合與協同任務的重要組成部分。」

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這兩艘艦艇的採購合約於2021年首次公開，當時距離現代重工上一次替菲國海軍打造兩艘新巡防艦已有5年。

菲國軍方上月表示，在西菲律賓海面臨日益嚴峻的安全挑戰下，這兩艘巡邏艦將大幅提升菲國海軍實力。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140408

鐵歐多洛
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