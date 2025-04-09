關稅襲來 印尼籲防中國傾銷、養蝦業訂單受衝擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼遭美國課徵32%對等關稅，產業界警告，中、美互課高額關稅，中國恐將未能出口到美國的產品傾銷至印尼，呼籲政府須盡快實施應對措施。另外，印尼養蝦業表示，已面臨美國買家取消訂單或延後採購。

印尼英文報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼電子商業同業公會（GABEL）表示，美國是中國最大的出口國，一旦中國產品難以出口至美國，這些產品恐將轉至其他地方，而擁有巨大市場規模的印尼成為目標，呼籲政府保護國內市場。

電子公會副主席達爾曼（Dharma Surjaputra）警告，小型高價值的電子產品，如家用電器等最容易受衝擊；他指出，政府若不加以控制，受美國關稅影響的大量進口產品，可能會導致印尼生產力銳減，造成印尼電子業失業情況。

印尼紡織公會（API）和會展業企業家協會（IPKB）也提出類似警告，他們呼籲政府迅速採取行動，以阻止更多紡織品傾銷至印尼。

會展業企業家協會主席南迪（Nandi Herdiaman）向媒體Kumparan說：「我們最擔心的是因各國失去進入美國市場的機會後，會為產品找尋新的出海口，而印尼會成為目標。」

南迪補充說，他希望政府加強監管數位貿易，因電子商務平台為非法進口的產品提供銷售管道。

印尼紡織業近年因中國產品傾銷而受嚴重衝擊，官員曾指出，今年紡織業裁員人數恐高達28萬人。

另外，根據Bisnis報導，印尼養蝦業已面臨美國取消訂單的情況。印尼水產品加工與行銷協會（AP5I）主席布迪（Budhi Wibowo）表示，美國宣布關稅計畫後，部分美國買家已取消合約並延後採購計畫。

布迪說，買家和出口商都在等待印尼政府和川普政府的談判結果。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，印尼將被美國課徵32%對等關稅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）試圖透過進口更多美國產品，縮小美國對印尼的貿易逆差，預計下週將派遣高級代表團赴白宮，針對對等關稅進行談判。

據印尼政府的數據，美國是印尼第3大出口國，去年印尼對美國的出口額為263億美元，印尼對美國的貿易順差為168億美元。（編輯：韋樞）1140409