曼谷審計大樓倒塌 泰國輿論質疑中資工程可靠度

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）緬甸發生強震，距離震央1100多公里的曼谷審計大樓倒塌。大樓的工程由中國中鐵的子公司中鐵十局承包，加上部分不合格建材疑似來自中資工廠，引起泰國各界質疑中資工程的可靠度。

緬甸中部28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，這棟大樓建成後要做為泰國審計處使用，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

大樓倒塌後，引起泰國各界對於中國公司承包工程安全性的疑慮。泰國政府清點後發現，除了審計大樓外，中鐵十局在泰國參與的政府相關工程還有自然水資源辦公室、泰中高鐵曼谷到廊開（Nongkhai）段的部分路段、陶公府（Narathiwat）機場的新航廈和宋卡醫院新大樓等共15個工程。

除此之外，審計大樓倒塌現場的部分鋼材送驗後發現不符合標準，疑似是來自一間位於羅勇府（Rayong）的中資工廠。

中國中鐵在中國的一帶一路政策中扮演重要角色，興建中的泰中高鐵就是一帶一路在東南亞的指標性工程，中鐵十局承包泰中高鐵的其中一些路段，也引起高度關注。

泰中高鐵穿過泰國的東北部，來自東北呵叻府（Nakhon Ratchasima）的政治人物馬魯（Marut Chumkhuntod）就指出，中鐵十局興建審計大樓時採用的施工技術沒挺過這次地震，因此曼谷到呵叻的泰中高鐵工程必須經過徹底的結構和標準檢查，以判斷中國的技術是否抗震。

泰國總理貝東塔（Partongtarn Shinawatra）上週下令相關單位調查所有中鐵十局參與的政府工程；特別調查局（Department of Special Investigation）由副局長蘇拉伍（Surawut Rangsai）領軍的36人小組調查審計大樓使用的建材是否合格，以及其中是否有洗錢的狀況。

中鐵十局泰國分公司的股份49%由中鐵十局單獨持有，另外51%分別由3名泰國股東持有，特別調查局除了調查這3人是否只是人頭股東，也將調查工程競標時是否有不公平的狀況。

貝東塔在昨天的內閣會議後並指出，4家工程機構會和公共工程和鄉鎮計畫局（Department of Public Works and Town and Country Planning）合作，模擬大樓倒塌狀況，以找出真正的失事原因，這大概需要3個月的時間。

貝東塔指出，建材不合標準可能是一個原因，但造成倒塌的原因應該不只一個，如果有任何單位被發現要對事故負起責任，都會面臨法律制裁。

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中國駐泰使館4日曾以發言人答記者問名義指出，中鐵十局（泰）參與的聯營體已發表聲明表示，施工及材料均嚴格遵循項目合同規定的標準、相關法規、工程標準及良好的工程實踐，確保工程品質安全。中鐵十局（泰）正積極配合泰國政府調查，相信調查會給出一個基於科學、客觀公正的結論。

發言人說，「我們支持對個別企業的不當行為依法查處，但反對對中資企業的詆毀和抹黑」。（編輯：高照芬）1140409