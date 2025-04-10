拉美加勒比海峰會 僅1/3領袖出席影響力降低

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市9日專電）第9屆「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）峰會，9日上午在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）舉行。不過被媒體評為「拉丁美洲左派聚會」的峰會出席率偏低，只有1/3的元首參加。

「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」33個成員國全數受邀，但實際僅11位國家元首親自到場，大多數國家派外長或其他代表出席。包括巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）、古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）及瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）等都被國際視為左派領導人。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，本屆峰會的重點針對美國川普政府的經濟和關稅政策，對拉丁美洲的影響，各國研商採取一致立場，也因此峰會所有議程，基本上都是圍繞著如何制衡美國的議題。

報導指出，雖然峰會預計發表共同宣言，但事實上由於美國對於拉美市場擁有主導權，各國不僅並沒有太多的談判空間，本身也面臨不同的內政外交問題，因此共同宣言和立場能發揮多大影響力仍有待觀察。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）進一步分析，本屆峰會各國元首出席率低，顯示區域國家內缺乏共識。此外，今年東道主國宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）本想藉舉辦峰會，加強宏都拉斯在國際舞台上的形象和影響力，並且在今年宏國總統大選年期間鞏固政權。

但報導指出，由於卡斯楚先前未能兌現峰會經濟發展和國際援助的承諾而遭抨擊；再加上本身爭議不斷號召力低，在討論區域經濟整合、糧食安全與能源等議題，恐怕難以凝聚會員國立場和共識。

令人關注的是，中國外交部拉丁美洲和加勒比司副司長瞿瑜輝，此次也率團與峰會中15國代表舉行雙邊會晤，同時北京當局也將於5月13日在中國舉行CELAC部長級會議，欲彰顯在美國加強干預拉丁美洲事務，以及巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）日前宣布退出中國「一帶一路」倡議之際，中國試圖在拉美展現經濟影響力，和塑造可靠夥伴的形象。

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中國雖非「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」的成員國，但從2014年起開始和CELAC建立制度化的合作機制。中國領導人習近平推動的「中國-CELAC論壇」（China-CELAC Forum），目的就是要針對基礎設施、礦業、能源和技術轉移等領域，和拉丁美洲國家進行投資合作。

除了美國外，中國是此地區大多數國家第2大貿易夥伴，在區域戰略經濟的考量下，中國將CELAC視為共同合作協商的平台，因為可以藉由這個聯盟，和33個成員國同時接觸，也成為中國在拉美和加勒比海地區，推動「一帶一路」倡議的重要管道。（編輯：韋樞）1140410