川普祭高關稅 日經濟再生大臣赤澤亮正將赴美談

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）美國總統川普採取對等關稅政策，日本將被課24%高關稅。日本要求美國將日方排除在課高關稅的框架外，美日政府正在磋商日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正17日赴美談判一事。

日本產經新聞報導，政府今天召開綜合對策本部（小組）會議討論如何因應美國關稅措施，確認了將跨省廳（部會）合作因應的方針，將在政府內部成立作業小組，研議談判戰術、國內產業的支援對策等。

赤澤今天對媒體表示，「一定要努力克服堪稱國難的狀況，思考什麼才是對國家利益最好的對策，將此列為當務之急，將全力因應」。

日本將與美國談判，如何在汽車、農產品的關稅方面作出因應將是焦點。美方可能要求日本放寬汽車安全標準等「非關稅壁壘」的措施，或者是要求日本支援阿拉斯加開發液化天然氣（LNG）等。

美方也可能要求日方提高國防費。川普於美東時間10日在白宮的會議中批評指出，「美日安全保障條約對美國不公平」。川普可能認為日本的防衛費應提高、日本應負擔更多駐日美軍經費（溫馨預算）。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對美媒表示，「日本迅速提出想談判，所以美國應該會優先處理」。報導說，但是在目前的狀況下，協商可能是廣範圍討論，無法預估能立刻收到成果。

日本首相石破茂今天在日本政府的對策本部（小組）會議上對閣僚下指示，要求相關省廳（部會）合作，以促使美方重新審視關稅措施；政府也要做好支援國內產業資金調度的工作。

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因應川普政府關稅措施的作業小組會議由官房長官林芳正及負責對美談判的赤澤共同擔任召集人。石破茂強調：「要建立舉國一致的組織體制因應。」

川普政府雖然決定將部分的對等關稅措施暫停90天實施，但對進口車發動的25%追加關稅等仍維持實施課稅。（編輯：陳正健）1140411