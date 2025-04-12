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美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

2025/4/12 12:52
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國運輸安全局（TSA）今天表示，將於5月7日在美國各機場開始實施推遲已久、更嚴格的身分證件規定，並警告不符規定的旅客可能會被拒絕登機。

運輸安全局5月7日起將不再接受不符合「真實身分」（REAL ID）規範的州政府核發身分證件。國會早在2005年就通過更嚴格的聯邦身分證件核發新標準，但實際實施卻一再推遲。

運輸安全局今天表示，下個月年滿18歲以上乘客若未持護照或這種強化版本的身分證件，「可能會面臨延誤、額外安檢，和不准進入安全檢查站」。

運輸安全局指出，目前有81%的旅客出示的證件符合規定，包括符合「真實身分」標準的州核發身分證，還說，針對未持「真實身分」證件者，「將繼續實施額外安檢措施，直到這種情況不再構成安全漏洞為止」。

路透社報導，目前還不清楚運輸安全部對於新規實施的積極程度。由於國際間正因關稅問題陷入緊張，加上經濟考量，美國航空業者已經擔心新規將導致航空旅行需求疲軟。

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國土安全部長諾姆（Kristi Noem）指出，從5月7日起，人們要進入聯邦建築物也需要出示真實身分證件。

運輸安全局2022年12月將「真實身分」實施日期推遲到今年5月。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140412

#國會
#美國
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