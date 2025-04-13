川普：14日將提供半導體關稅最新進展

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（中央社空軍一號機上12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將於14日提供關於政府在半導體關稅議題上的最新進展。

路透社報導，川普在總統專機空軍一號上對記者說：「我會在週一給你們答案。」

美國海關與邊境保護局（CBP）先前發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。

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不過路透社等媒體指有白宮官員表示，總統川普很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。

川普2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國加徵關稅則提升至125%。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140413