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教宗方濟各持續康復中 再次親臨聖伯多祿廣場

2025/4/14 03:01
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（中央社梵蒂岡13日綜合外電報導）天主教宗方濟各今天在聖枝主日彌撒尾聲時親臨聖伯多祿廣場，問候在場的信眾。繼續在從雙側肺炎康復中的教宗坐在輪椅上，停留了10幾分鐘。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）說：「聖枝主日（Palm Sunday）快樂、聖週（Holy Week）快樂。」

今天聖枝主日彌撒結束時，方濟各來到聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的中央石階上，問候在場參禮的4萬信眾。教廷指出，康復中的教宗再次親臨，給人們帶來驚喜，廣場上頓時響起歡呼聲。

不像出院之後於6日首度現身時，教宗今天不需要以鼻管供應氧氣。

88歲的方濟各因肺部感染而住院5週，於3月23日出院。醫生後來表示，這場病一度讓教宗處於死亡邊緣。

醫療團隊敦促他靜養兩個月，返回寓所後本來都沒有現身的教宗，過去一週已4度公開露面，期間並曾接見英國國王查爾斯三世（King Charles）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）。

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目前仍不清楚教宗是否參與聖週的禮儀。

信徒於聖週期間紀念耶穌在世最後一週所發生的事，儀式包括17日的聖週四彌撒、18日耶穌受難日禮儀，以及19日復活節前夕守夜禮。（譯者：何宏儒）1140414

方濟各
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