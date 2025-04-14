美國賓州州長官邸遭縱火 男子涉恐怖主義遭逮捕

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國警方今天表示，民主黨籍重量級人士、賓夕法尼亞州州長夏皮洛（Josh Shapiro）的官邸遭遇攻擊後，已逮捕一名涉嫌犯下縱火與「恐怖主義」罪名的男子。

法新社報導，賓州警方表示，夏皮洛位於賓州哈立斯堡（Harrisburg）的這棟喬治時期風格宅邸起火時，他和家人就在屋子裡，不過不是在起火的區域。夏皮洛去年曾被點名為民主黨籍副總統人選。

警方透過聲明表示，「火勢雖已順利撲滅，但仍造成宅邸一部分區域嚴重損壞」，所幸並未傳出人員傷亡。

夏皮洛表示，他和妻子、4名子女、2隻愛犬以及另一家人昨天在官邸內慶祝猶太教逾越節（Passover），今天凌晨2時左右被州警猛烈敲門聲驚醒。官員指出，眾人隨即撤離現場，火勢隨後被撲滅，無人受傷。

根據美聯社報導，火勢嚴重損壞一間經常用來接待賓客和展示藝術品的偌大空間，面向西邊和南邊的窗戶窗格已不復存在，走道上滿是碎玻璃，門戶敞開，上面有燒焦痕跡。透過破掉的窗戶和焦黑的門戶可見屋內鋼琴、桌子、牆面與金屬餐具都被燒得焦黑。

夏皮洛在屋外對記者發表談話，強力呼籲終結政治暴力。

他說：「這種暴力在我們的社會已變得太頻繁，不管是來自哪個特定立場…這是不對的，必須停止。」

警方表示，已逮捕一名涉嫌犯下這起攻擊案的男子，並透露此人為38歲的巴爾默（Cody Balmer）。

地區檢察官查多（Fran Chardo）說：「柯迪．巴爾默已遭拘留。我們正準備對他提起刑事訴訟。」查多補充表示，將對巴爾默提起「謀殺未遂、恐怖主義、加重縱火和對特定人員的加重攻擊」等指控。

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當局表示，巴爾默翻越圍籬潛入官邸，身上挾帶「土製燃燒裝置」。

51歲的夏皮洛原本要爭取擔任民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的副手，不過最後副手人選為明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。賀錦麗最後在選戰中敗給共和黨籍的川普。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140414