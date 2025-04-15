華府智庫專家：美關稅重拳促北京重燃入CPTPP興趣

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美中貿易戰開打，北京官員據報進入「戰時態勢」，手機不得關機。近日才訪中返美的經濟專家甘思德指出，中國也重燃對CPTPP的興趣，即使無法正式加入，也會調整法規與CPTPP對接。台灣的CPTPP入會案去年未獲共識被擱置。

目前美國對中國的關稅累計為145%，含川普上週加碼的125%新稅率，以及他回鍋白宮後不久就上路的20%關稅。中國升級回應，對美祭出125%的關稅。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）線上座談指出，貿易戰使中國重啟對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的興趣。

甘思德說，「他們告訴我，即使他們無法加入CPTPP，他們也會按照CPTPP調整國內法規，就像20多年前他們加入世界貿易組織（WTO）一樣」。

中國在2021年9月16日提出申請加入CPTPP，台灣於同年9月22日遞件。政治新聞Politico.eu 2024年底報導，3年多來，台灣與中國的加入程序因政治因素未被啟動。

他也指出，幾週前在北京時，是他多年來第一次再次聽到歐中全面投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment，CAI）這個詞。

歐盟和中國於2020年底完成歐中全面投資協定談判。但歐盟隔年就新疆人權議題制裁中國官員；中國隨後也宣布制裁10名歐洲議會議員、學者和多個實體，讓雙邊關係陷入低潮。

甘思德說，中國方面正在尋找恢復CAI的可能路徑。不過，這仍有幾個障礙，包括新疆人權議題、北京在烏克蘭戰爭中的角色以及產能過剩問題。

他提到，中國實際上還有相當大的財政空間可運用，且顯然會擴大刺激措施因應美國的高關稅壓力，北京同時也與其他國家談判，「雖然沒有被大肆宣傳」。

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甘思德指出，中國國家主席習近平正訪問越南，接下來前往馬來西亞和柬埔寨外，也將與日本、韓國、澳洲，以及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）接觸。

路透社昨天引述4位知情人士報導，北京官員已被要求進入「戰時態勢」因應美國關稅，中國外交部和商務部官員已被要求取消休假計畫，手機要全天開機。（編輯：韋樞）1140415