中國稱美若再加稅不予理會 官媒定調：藐視而非示弱

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（中央社台北15日電）中國日前批評美國總統川普的關稅已淪數字遊戲，稱美國再加稅則「不予理會」。中國官媒為這四個字「定調」，強調不是「示弱」，而是對美國關稅訛詐的「藐視」。

這一輪美中關稅戰開打之初，雙方輪番向對方加徵關稅，你來我往堆高了稅率，美國對中國的稅率至少已達145%，中國對美國的稅率則至少為125%。

中國商務部在11日時稱，美國對中國輪番加高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話」，美國若繼續如此，中方將「不予理會」。

「不予理會」這4字引起多方不同的解讀，有輿論認為中國退縮，也有評論認為繼續堆高數字毫無意義。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」15日發表評論，為「不予理會」定調，強調並非不反制與示弱，而是對美方關稅訛詐的「洞察」和「藐視」。

文章稱，在目前關稅水準下，美國輸入中國的商品已無市場接受可能性。在美國眼中，關稅似乎只是一串數字，妄想中國在高關稅下會妥協，但是「中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料，打亂了美方的陣腳」。

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文中提及，對於美國的關稅數字遊戲，中國將不予理會。若美國真想對話，中國要看見實實在在的行動，「要談，得拿出誠意來」、「對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行」。倘若美國執意繼續實質性侵害中國利益，中國將堅決反制，奉陪到底。

日前中國商務部的聲明也重申中國一貫的說法，中美經貿關係的本質是互利共贏。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，「中方對與美方磋商持開放態度」，但威脅施壓不是與中方打交道的正確方式。美方應在相互尊重的基礎上與中方透過平等對話妥善解決分歧。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140415