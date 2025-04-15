中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭當局今天召開記者會，兩名中國籍戰俘在武裝人員看守下向在場媒體表示，他們希望換囚，同時呼籲其他中國人不要參戰。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控莫斯科當局把中國捲入俄羅斯的入侵行動，本月11日指稱有數百名中國人在前線作戰。

克里姆林宮否認這番指控，北京當局則警告衝突各方不要發表「不負責任的言論」。

兩名身穿迷彩制服的中國籍男子雙手上銬，被押解進入基輔一間媒體中心，一旁有武裝烏克蘭士兵看守，看不出來兩人是否依照自己的自由意願發言。

兩人以中文表示，他們透過線上廣告加入俄軍後，在烏東頓內茨克（Donetsk）作戰時遭俘擄。

其中26歲的張仁博（Zhang Renbo，音譯）說：「我希望中國可以和俄羅斯、烏克蘭交換，把我帶回中國。」

33歲的王廣軍（Wang Guangjun，音譯）表示：「我要對想加入烏克蘭戰爭的同胞說，不要參與這場戰爭。」

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王廣軍指控俄羅斯在俄軍實力和烏克蘭弱點方面說謊。

他說：「一旦真正參戰，當作戰時刻到來，就會發現什麼都是謊言。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140415