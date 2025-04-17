秘魯前第一夫人收賄遭判刑 獲巴西庇護

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）秘魯前第一夫人艾瑞迪亞（Nadine Heredia）收賄案被判有罪後，獲巴西政府外交庇護，今天乘坐巴西空軍飛機抵達巴西首都巴西利亞。

根據CNN巴西新聞網報導，秘魯前總統烏馬拉（Ollanta Humala）和他的妻子艾瑞迪亞被控在2011年的競選活動中非法收受巴西建設公司Odebrecht（現為Novonor）的競選資金，15日被秘魯法院判罪名成立，處15年監禁。

法庭還指控兩人收受當時由查維斯（Hugo Chávez）領導的委內瑞拉政府的錢財。

秘魯外交部稱，艾瑞迪亞在被判刑後不久就進入巴西駐利馬大使館，尋求外交保護。負責審理此案的法官沙拉薩（Nakyo Coronado Salazar）在法院作出判決後立即發出逮捕令。

烏馬拉和艾瑞迪亞的辯護律師卡巴友（Marco Aurélio de Carvalho）聲稱，基於巴西和秘魯於1954年簽署的「外交庇護公約」規定，在緊急情況（指個人由於政治迫害而有被剝奪生命或自由的危險）下向巴西提出庇護申請。此外，還考慮到艾瑞迪亞正在康復中的癌症治療需要。

卡巴友表示，艾瑞迪亞正在與癌症抗爭，此前她曾請求秘魯法院准許前往巴西接受治療，但被拒絕。

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巴西政府通知祕魯外交部已批准外交庇護後，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）15日晚間批准艾瑞迪亞安全通行證，允許艾瑞迪亞和她的小兒子薩明（Samin Malko Ollanta Humala）離開秘魯。兩人今天近中午時分抵達巴西利亞空軍基地。

卡巴友譴責秘魯檢察官在利馬第三刑事法庭上對烏馬拉夫婦定罪的程序，聲稱將向更高級別法院上訴這項判決。在審判期間，烏馬拉堅稱所有對他的指控都是政治迫害。（編輯：韋樞）1140417