紐時：川普政府內有歧見 未應以色列空襲伊朗之請

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）紐約時報今天引述白宮官員及消息人士披露，由於國安團隊意見分歧，美國總統川普未採納以色列最快5月空襲伊朗核設施的提議，暫時傾向透過談判達成協議來限縮伊朗核計畫。

紐時指出，在內部究竟要支持以色列空襲伊朗還是先尋求外交途徑論辯數月後，川普決定縱然當前伊朗軍、經實力轉弱，仍暫時先採外交談判阻止伊朗取得核武。

以色列官員近期擬定5月空襲伊朗核設施的計畫，準備之餘還樂觀認為美國會配合。知情官員透露，以色列目標是要讓伊朗研發出核武的進程再延宕一年以上。然而幾乎各種版本空襲方案都不能沒有美國協助，無論是保護以色列免受伊朗報復、確保以色列能一舉得手，美國都是核心要角。

至少到目前，川普選擇「外交優先於軍事」。本月稍早川普告知以色列美方不支持空襲行動。他並於上週以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）到訪華府時與對方討論，並藉橢圓形辦公室會面時公開宣布美國開始與伊朗談判。

以色列計劃攻擊伊朗核設施已久，排練過轟炸行動並計算有美方/無美方支持下所能達成的效果。

在尼坦雅胡要求下，以色列高層原本向美方提出一份結合以軍地面特戰突擊地下核設施與空中轟炸的方案，以方並希望美軍飛機能參與轟炸行動。但因地面突擊要到10月才能準備就緒，在尼坦雅胡盼「速戰速決」下，以色列改為只保留在美軍支援下大舉空襲。

美軍中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）都對以色列的計畫持開放態度。知情官員透露，兩人還討論過一旦川普首肯，美軍該如何協助以色列行動。

與此同時美國也開始向中東增兵，包括增派卡爾文森號航艦打擊群加入在紅海的杜魯門號航艦打擊群、調派兩個愛國者飛彈連與一套終端高空防衛系統（THAAD）赴中東，並將6架B-2匿蹤轟炸機部署至印度洋狄耶戈加西亞（Diego Garcia）島上的基地。B-2能攜帶足以摧毀地下強固工事的3萬磅鑽地炸彈。

由於川普2020年第一任時曾下令狙殺伊朗政軍核心將領蘇雷曼尼（Qassim Soleimani），且美國司法部表示去年總統大選期間，伊朗曾尋求行刺川普，以色列原本預期川普會點頭協助空襲。

然而川普政府內部一些官員質疑以色列計畫。國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）本月在其中一場商討以色列行動的會議上提出一份最新情報評估，認為幫以色列用兵可能導致美伊衝突升溫，規模恐為美國所不樂見。

包括白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、副總統范斯（JD Vance）等也都在各種會議上呼應加巴德，質疑攻擊伊朗方案。

目前川普團隊內部就與伊朗達成何種協議還沒取得共識；范斯與一些人認為，川普有絕佳機會能與伊朗達成雙方都能接受的協議。美方官員透露，范斯覺得等美伊談判破裂後，川普就會同意動武。

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美方官員長期以來的看法，都是以色列沒法單靠一己之力的空襲重創伊朗核設施。以色列也深知，要想對藏於深山的伊朗核設施造成可觀破壞，沒有美國3萬磅的「碉堡剋星」炸彈無法成事。

路透社報導，美國與伊朗12日在阿曼會談，這是連同2017至2021年第一任在內，川普政府與伊朗的第一次。雙方均以「積極」、「建設性」形容這次會談，目前也排定19日於羅馬舉行第二輪談判。（譯者：陳亦偉、實習編譯戴岑潔）1140417