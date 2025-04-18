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法媒揭北京洽法國防部 欲邀軍官赴中國機構培訓遭拒

2025/4/18 07:58
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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）法國「情報在線」今天報導揭露，中國駐法使館國防武官李鴻飛近月來行動積極，甚至致函法國國防部，邀請派遣軍官赴中國軍事機構培訓，遭法方拒絕。且法國自2018年起就不再接受中方軍官，以防情資遭洩。

法國情資媒體「情報在線」（Intelligence Online）今天揭露，北京亟欲與法國重建關係，甚至致函法國國防部，提供一份可以接待法國軍官受訓的中國高級軍事機構名單。

「情報在線」獨家取得這份寫有27所中國軍事機構名字的2頁法文文件，這些機構都能接待並訓練國外軍官，其中包括位於北京的中國人民解放軍國防大學國家安全學院、位於南京的陸軍指揮學院與陸軍工程大學。

還有可提供可攜式飛彈維護、高射砲雷達維護等7種不同課程的陸軍工程大學石家莊校區，以及提供專為狙擊手設計訓練等的陸軍步兵學院。

根據「情報在線」資料，這份機密名單於去年12月由中國駐巴黎大使館國防武官李鴻飛提供給法軍參謀本部。

這位60歲的少將2020年抵達法國前曾在摩洛哥擔任武將，正再次嘗試說服法國當局派遣軍官到中國訓練將為他們帶來好處。

媒體寫道：「毫無意外，中國的請求遭到了法國的禮貌拒絕。自COVID-19疫情爆發以來，法國就沒有再派遣官員前往中國進行培訓。」

相同的，極具聲譽、專門培育明日軍事將領的巴黎軍事學院，也早自2018年起就不再接待中國軍官。一位法國軍官向該媒體透露：「我們認為中國正濫用這個高級別課程來搜集戰略資訊。」

法媒分析，這位中國武官的舉動，「顯示中國駐巴黎大使館國安人員近幾個月來越來越積極的行動。雖然中國外交與軍事機構的行動因疫情而強烈限縮，但根據多方搜集到的資料分析都指出，「中國已重啟行動」。

例如，李鴻飛率領一支由5位獲法國當局認可人員組成的國防任務小組。在過去2年中，每當有法國海軍護衛艦穿越台灣海峽，他都毫不猶豫地向法國參謀本部轉達了北京對此舉的不滿。

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「情報在線」表示，自2019年法國政府決定向國際刑警組織（INTERPOL）前主席孟宏偉的妻子提供政治庇護以來，巴黎和北京之間的警務合作就非常不穩定，甚至可說不存在。這位中國公安部前副部長一度失蹤，再出現立即被捕，並於2020年因受賄被判13年刑期。

但媒體分析，法中兩國很可能在6月底於北京舉辦的高層小組會議中重新建立聯繫。（編輯：張芷瑄）1140418

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