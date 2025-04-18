加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

哈瑪斯拒以色列臨時停火提案 籲達成全面協議終戰

2025/4/18 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊17日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天拒絕以色列的臨時停火提議，不僅呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方人質來交換遭以色列關押的巴勒斯坦人。

路透社和法新社報導，哈瑪斯（Hamas）首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）透過電視發表聲明，哈瑪斯不再接受臨時協議，這項立場以色列不太可能接受，恐怕進一步延後結束近幾週重新展開的毀滅性攻擊。

哈雅指出，哈瑪斯願意立即進行「全面性方案的談判」，釋放所有仍遭扣押的人質，以換取結束加薩走廊（Gaza Strip）戰爭、以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋，以及加薩地區重建。

哈雅談到以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），「尼坦雅胡和他的政府利用局部協議作為其政治議題的掩護，持續進行滅絕與饑荒的戰爭，甚至不惜犧牲所有囚犯。我們不會成為該政策的幫凶」。

以色列提議加薩走廊停火45天，以利於釋放人質，以及展開間接談判結束戰爭。哈瑪斯已經拒絕其中一項要求，也就是解除武裝。哈雅在電視演說中抨擊以色列提案附有「不可能接受的條件」。

google news透過 Google News追蹤中央社

哈瑪斯依據今年1月19日生效的停火協議，釋放了38位人質。到了3月，哈瑪斯拒絕延長停火提案，以色列恢復對加薩地區的地面和空中攻勢。

以色列官員表示，以軍攻勢將持續到剩下的59名人質獲釋，以及加薩地區去軍事化為止。哈瑪斯則堅持，只有在達成結束戰爭的協議下，才會釋放人質，並拒絕解除武裝。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140418

尼坦雅胡
紐時：川普政府內有歧見 未應以色列空襲伊朗之請馬克宏致電尼坦雅胡強調支持以色列安全 仍將承認巴勒斯坦國
哈雅
哈瑪斯：達成換囚協議 釋放巴勒斯坦囚犯一併移交以色列人質屍體
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：