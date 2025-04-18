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新美國駐日本大使履任 強調美日需反擊中國

2025/4/18 19:30
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（中央社東京18日綜合外電報導）美國總統川普的新任駐日本大使葛拉斯（George Glass）今天抵達東京履新時說，面對日益專斷的中國，美國和日本必須共同努力，協調國防力量。

路透社報導，葛拉斯在羽田機場告訴媒體，美國與日本處在非常艱難的鄰國環境中，日本附近有俄羅斯、中國和北韓，而美日盟邦必須「反擊像中國這樣的國家」。

對於葛拉斯的言論，中國外交部沒有立即回應置評請求。

日本是美軍在全球海外駐軍規模最大的國家，美國在此部署戰鬥機中隊及唯一的海外航空母艦打擊群。

東京當局近年展開歷史性的擴軍舉措，並與華府啟動各種計畫，以更佳方式協調雙方部隊及國防工業。

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然而，川普（Donald Trump）在支持烏克蘭抵禦俄羅斯方面態度模糊，並抱怨防衛同盟的成本高昂，引發人們憂心美國對全球安全夥伴關係的承諾。

不過葛拉斯談到，華府關注美國和日本人民的安全，也聚焦確保軍隊具備對抗北京威脅所需的一切支持和物資。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140418

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