智利中資水力發電廠遇襲 槍手闖入破壞設備
2025/4/21 17:32
（中央社聖地牙哥20日綜合外電報導）多名槍手今天闖入智利1座中國資助、尚在興建中的水力發電廠，並縱火焚燒數十部卡車與重型運土機具等。
法新社報導，魯凱威（Rucalhue）發電廠預計斥資約3億5000萬美元興建，由「中國水利電力對外有限公司」（China International Water and Electric Corporation，CWE）旗下的「魯凱威能源有限公司」（Rucalhue Energia Spa）負責建造。
這座發電廠位於智利主要河流之一「比歐比歐河」（Biobio）沿岸，不過當地原住民以可能破壞環境為由，反對這項建設。
當地警長米科諾（Renzo Miccono）指出，槍手闖入後威脅廠房警衛，接著燒毀廠房內的所有設備。
發電廠位於聖地牙哥（Santiago）以南約550公里處。警長說，槍手共燒毀45部卡車和5台重型運土機具，還造成2名警衛受傷。
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智利安全部長柯戴羅（Luis Cordero）告訴地方媒體，據事發地點和手法看來，可推測這起事件具「恐怖攻擊」性質。
魯凱威能源公司則稱，仍在評估損失成本。（實習編譯：侯彩騏/核稿：施施）1140421
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