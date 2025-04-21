紐約皇后區住宅復活節大火 3死1重傷

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國紐約市消防局官員表示，復活節當日凌晨，紐約皇后區（Queens）1棟擁擠的2層樓住宅遭祝融吞噬，造成3人死亡、1人重傷，另有3名消防員輕傷。

美聯社報導，紐約市消防局消防行動負責人艾斯波西多（John Esposito）在記者會上表示，這棟位於牙買加莊園（Jamaica Estates）區的起火住宅內部，可見多面臨時搭建的牆壁，此外，房屋內部隨處可見延長線。

根據國際電力安全基金會（Electrical Safety Foundation International），電力過載或是不當使用時延長線容易過熱，可能引發火災。消防局目前仍在調查起火原因。

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艾斯波西多表示，雖然消防隊在獲報後4分鐘內趕抵現場，但火勢已迅速蔓延至房屋2樓，還有人從閣樓窗戶跳下逃生。這棟房屋的1樓、2樓、地下室及閣樓皆有住戶。

據報導，這棟房屋未安裝任何煙霧探測器，樓梯和出口也被堵塞，不僅增加逃生困難，也影響救援效率。（實習編譯：戴岑潔/核稿：施施）1140421