日本財務大臣將訪美 25日參加日美財長會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本財務大臣加藤勝信今天出訪美國，以出席在華府召開的20國集團（G20）財政部長與中央銀行總裁會議。他目前計劃於當地時間24日（東京時間25日）與美國財長貝森特舉行會談。

日本放送協會（NHK）報導，加藤正協調美東時間24日與貝森特（Scott Bessent）會晤。日本政府今天召開內閣會議後，加藤也宣布已確認將與貝森特就匯率「展開密切磋商」。

另外，針對與G20之間的協商，加藤指出「世界經濟的不確定升高之際，將與各國財務大臣等官員建立關係，並傳達自由且開放的多國間貿易體制的重要性，也將討論有關全球經濟與金融的各種課題」。

G20財長與央行總裁會議將在美東時間23日至24日於華盛頓召開，日本方面將由加藤與日本銀行（央行）總裁植田和男出席。

透過 Google News 追蹤中央社

美國總統川普（Donald Trump）20日透過自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，列舉8項他聲稱的非關稅貿易壁壘，第1項就點名「操縱貨幣」。

NHK報導，日本政府主張並未採取誘使日幣貶值的政策。這場日美財長會議之中，美方如何表達匯率方面的立場，成為外界關注焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140422